Lago di Como incredibile: dentro il canyon unico al mondo con cascata e poi la perversa Casa del Diavolo

A oggi l’Orrido di Bellano è una delle principali attrazioni naturalistiche di tutto il lago di Como. E’ oggettivamente incantevole camminare su passerelle che portano dentro la roccia, l’acqua e il verde. Come raccontava ComoZero altri paesi affacciati sulle acque del Lario si stanno attrezzando per rendere fruibili i propri Orridi, parliamo di Nesso (qui il progetto) e di Faggeto Lario (qui il progetto), in entrambi i casi vi consigliamo di sbirciare i link perché diventeranno due super attrazioni. Intanto, tornando a Bellano, ecco come l’amministrazione presenta la propria meraviglia naturale (e poi l’inquietante Casa del Diavolo o Ca’ del Diavol):

L’Orrido di Bellano è la principale attrazione turistica del paese e tra le più importanti del Lago di Como. Si tratta di una gola naturale creata 15 milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda che, nel corso dei secoli, hanno modellato la roccia in gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche. Lo stretto canyon è visitabile grazie ad un sistema di passerelle ancorate sulle alte pareti a picco sull’acqua, dove il fascino del luogo assume sfumature diverse, e che recentemente sono state allungate fino a raggiungere la grande cascata posta più a monte. Gli spazi angusti, i particolari giochi di luce riflessa sulle pareti rocciose e sull’acqua, la vegetazione che rimanda a ambienti più tropicali e il frastuono delle cascate che si infrangono sulla pietra ha da sempre ispirato moltissimi scrittori che ne hanno raccontato la bellezza o hanno costruito alcune leggende come quella di Taino o quelle legate alla Cà del Diavol. Successe a Stendhal che lo citò nel suo Viaggio in Italia, successe a Johann Jakob Wetzel che lo descrisse come “un teatro di bellezza e spaventi, [da cui] si sente uscire un rumore simile a quello del tuono” e successe ancora al poeta bellanese Sigismondo Boldoni che lo definì “Orrore di un’orrenda orrendezza”. Bellano è sempre stata legata all’acqua: non solo a quella del lago ma anche a quella dell’Orrido perché, con la sua potenza, ha garantito per secoli la forza necessaria per far muovere le macchine presenti nelle sue numerose fabbriche e di conseguenza per garantire ai cittadini lavoro e benessere. Dal primitivo sistema di canali e gallerie al più moderno impianto di condotte forzate, infatti, le acque del Pioverna sono state sfruttate prima dalle ferriere, dalle filande e dal cotonificio e poi dalla più recente centrale idroelettrica; tutte queste attività hanno in comune il luogo in cui sorgono o sono sorte: lo sbocco dell’Orrido, il punto migliore per sfruttare il naturale salto dell’acqua.

I PREZZI

Intero: € 6,00 Ridotto dai 4 ai 12 anni: € 4,00 Gratuito: da 0 a 3 anni, residenti nel Comune di Bellano, titolari di Disability Card e un accompagnatore Possessori di titolo di viaggio trasporto pubblico (treno, navigazioni laghi): € 5,00 Iscritti FAI e Touring: € 5,00 Scolaresche: € 4,00 per ogni alunni + insegnanti accompagnatori gratuiti Gruppi (minimo 12 persone): € 5,00 cadauno + 1 accompagnatore gratuito ogni 12 presenti BIGLIETTI ACQUISTABILI ONLINE OPPURE IN BIGLIETTERIA QUI I DETTAGLI

GLI ORARI

Fino al 27 marzo: Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 Sabato e domenica dalle 9 alle 18 Dal 28 marzo al 2 aprile (Periodo Pasquale) Tutti i giorni dalle 9 alle 19 Dal 3 aprile in poi Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 Sabato e domenica dalle 9 alle 19 Dal 25 aprile al 1° maggio Tutti i giorni dalle 9 alle 19 Ultimo ingresso consentito: 20 minuti prima della chiusura.

LA CASA DEL DIAVOLO

Spiegano:

All’ingresso dell’Orrido di Bellano si trova una torretta di tre piani a pianta pentagonale a picco sul torrente Pioverna Ad oggi è conosciuta come Cà del Diavol per via degli affreschi presenti nella parte più alta in cui si distingue, appunto, il diavolo e altre figure mitologiche, ma anche per le leggende che ne sono nate e che la indicano come sede di numerosi riti satanici, festini e incontri orgiastici.

Oggi la Ca’ del Diavol, recentemente ristrutturata, si sviluppa su tre piani ed è un percorso pensato per condurre il visitatore attraverso la storia e le origini del territorio bellanese con la guida di exibit multimediali. La visita alla Ca’ del Diavol inizia percorrendo una scala a sbalzo sulla gola che regala viste inedite sul primo tratto di Orrido e che porta il visitatore al livello più basso della torre. Il percorso si sviluppa su tre livelli, dal basso verso l’alto, in un crescendo di emozioni grazie all’innovativo allestimento tecnologico che permette una immersione a 360° nelle tematiche affrontate. Il visitatore è accolto dal video di benvenuto della figura storica di Sigismondo Boldoni: illustre e storico cittadino bellanese. Il primo livello (piano terra) è dedicato alla storia: dalla formazione geologica e conformazione dell’Orrido di Bellano e del territorio del Lago di Como, passando per lo sfruttamento delle acque del torrente Pioverna, fino alla scoperta turistica. Il secondo livello, sempre narrato dalla figura storica di Sigismondo Boldoni, è dedicato alla leggenda: come per magia da un grosso libro prende vita il racconto della Pesa Vegia, la più antica e importante rievocazione storica in costume di tutto il territorio. Il terzo livello è dedicato al viaggio: moderne postazioni VR permettono al visitatore di essere letteralmente catapultato in un viaggio che ripercorre il corso del torrente Pioverna a ritroso partendo dal museo, arrivando alla gola e poi attraversando tutta la Valsassina per giungere poi sulla vetta della Grigna, per tornare alla Ca’ del Diavol sorvolando il Lago di Como.

PREZZI

Ingresso Ca’ del Diavol e Orrido di Bellano Intero: € 15,00 festivi, prefestivi e agosto



festivi, prefestivi e agosto € 10,00 feriali Ridotto dai 6 ai 12 anni: € 5,00 Ridotto Fai e Touring Club: € 14,00 festivi, prefestivi e agosto



festivi, prefestivi e agosto € 9,00 feriali Ridotto Residenti: € 5,00

Gratuito: titolari di Disability Card e accompagnatore del titolare di Disabilty Card Gruppi (minimo 15 persone): € 8,00 cadauno + 1 accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti Scolaresche: € 8,00 cadauno + insegnante o accompagnatore gratuito Biglietto famiglia: 2 adulti + fino a 2 bambini da 0 a 12 € 30,00 festivi, prefestivi e agosto



festivi, prefestivi e agosto € 20,00 feriali

ORARI

Dal 4 marzo al 28 marzo 2024 Dal lunedì al venerdì

primo turno: 10:15

ultimo turno: 15:45 Sabato e domenica

primo turno: 09:15

ultimo turno: 16:45 Dal 29 marzo al 2 aprile (Periodo Pasquale) primo turno: 09:15

ultimo turno: 16:45 Dal 4 marzo al 28 marzo 2024 Dal lunedì al venerdì

primo turno: 10:15

ultimo turno: 15:45 Sabato e domenica

primo turno: 09:15

ultimo turno: 16:45 Dal 29 marzo al 2 aprile (Periodo Pasquale) primo turno: 09:15

ultimo turno: 16:45

CONTATTI

Orrido di Bellano e Ca’ Del Diavol

Piazza S. Giorgio, 23822 Bellano Tel. +39 351 6876938 Informazioni: info@orridobellano.it Per prenotazioni gruppi superiori alle 8 persone chiamare il +39 388 465 9097 oppure scrivere a: gruppi@orridobellano.it Facebook @orridobellano Instagram @orrido_bellano

BIGLIETTI ACQUISTABILI ONLINE OPPURE IN BIGLIETTERIA

TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ORRIDO E LA CASA DEL DIAVOLO A QUESTO LINK