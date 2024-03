L’azienda che ha fatto la storia d’impresa in provincia di Como è fornitore ufficiale del Giro d’Italia

Polti, l’azienda comasca con sede a Bulgarograsso divenuta famosissima con la Vaporella, oggi leader nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia domestica e professionale, sarà fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2024, che prenderà il via il 4 maggio da Venaria Reale (Torino) per concludersi, dopo ventuno tappe e oltre 3.300 chilometri, a Roma il 26 maggio.

Il Giro d’Italia 2024 è in procinto di scatenare un’ondata di entusiasmo e passione in tutta Italia, e Polti è pronta a farne parte attivamente: con una presenza dinamica e coinvolgente in tutti i villaggi di partenza, l’azienda, leader nel settore degli elettrodomestici, si prepara a offrire un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di ciclismo e non solo. Il vasto pubblico che da sempre segue le tappe del Giro d’Italia, avrà l’opportunità di scoprire le ultime tecnologie nel mondo degli elettrodomestici, di partecipare a giochi interattivi e attività coinvolgenti.

Inoltre, Polti prenderà parte anche alla carovana del Giro d’Italia con un pickup dotato di effetti speciali e di un’atmosfera festosa. “Con musica, intrattenimento e tante sorprese lungo il percorso – si legge nella nota ufficiale – Polti si propone di trasformare ogni tappa in un momento di gioia e di condivisione per tutti i presenti per entrare in contatto con milioni di persone, condividere la propria passione per lo sport e per l’innovazione, offrire un’esperienza unica e indimenticabile a tutti gli appassionati. Attraverso la propria presenza nei villaggi di partenza, nella carovana e con iniziative speciali lungo il percorso, Polti desidera rendere il Giro d’Italia 2024 ancora più memorabile e coinvolgente per tutti”

La partnership con la Corsa Rosa si inserisce nel percorso che quest’anno ha visto Polti tornare con entusiasmo, a fianco del Team Polti Kometa, nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa per 17 anni, dal 1983 al 2000.

“Abbracciare il Giro d’Italia, una delle manifestazioni più amate del nostro Paese, rappresenta per Polti un’opportunità straordinaria per connettersi direttamente con milioni di persone lungo il percorso. È un’occasione per ascoltare le esigenze e le opinioni dei consumatori, vogliamo condividere i valori che da sempre ci contraddistinguono, come il rispetto e l’innovazione sostenibile. Questa non è soltanto una collaborazione, ma una scelta che riflette il nostro impegno per promuovere il benessere, sia in casa che nello sport”” ha commentato Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata del Gruppo.

Per coinvolgere i consumatori e gli appassionati di ciclismo, Polti ha recentemente lanciato il concorso “In Giro con Polti”. Fino alla conclusione del Giro d’Italia, questa iniziativa offre la possibilità di vincere premi giornalieri in modalità instant win ed in caso di acquisto di prodotti facenti parte della promozione, di partecipare all’estrazione finale del super premio: in palio tre esclusivi weekend per due persone, immersi nella bellezza incontaminata della campagna toscana. Il regolamento completo è disponibile sul sito https://concorso.polti.it/. Sarà possibile partecipare al concorso anche direttamente nello stand Polti in tutti i villaggi di partenza del Giro d’Italia.