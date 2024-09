Le Frecce Tricolori sul Lago di Como: il video delle prove spettacolari per il Forum Ambrosetti a Cernobbio

In molti hanno alzato il naso verso il cielo questa mattina attirati dall’inconfondibile suono di jet in transito sopra il Lago di Como. E hanno fatto bene perché si sono trovati davanti nientemeno che allo spettacolo delle Frecce Tricolori, impegnati nelle prove per lo show vero e proprio legato al Forum Ambrosetti di Cernobbio che riunisce i leader dell’economia e della finanza a livello internazionale (per inviarci foto e video: redazionecomozero@gmail.com o il whatsapp 335.8366795).

Qualcuno – con grande prontezza sebbene a notevolissima distanza e con grande sforzo di zoom dello smartphone – è riuscito anche a catturare il momento clou, come si vede dal filmato sopra. Domenica 8 settembre è previsto il sorvolo ufficiale delle Frecce Tricolori su Cernobbio e sul Lago di Como: l’orario dovrebbe essere tra le 13.30 e le 14 ma si attende l’indicazione precisa e definitiva dal Forum.