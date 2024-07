L’infrazione da guinness è italianissima: in moto tra i pedoni sulla passeggiata più bella di Como

Che nel pieno della stagione turistica (e purtroppo non solo) le violazioni di Ztl e zone pedonali siano ormai eventi di cronaca quotidiana è un dato di fatto. Ma c’è pur sempre una sorta di scala per giudicare l’infrazione, dalle più banali – per così dire – a quelle decisamente più ‘originali’. E questa sera, giovedì 4 luglio, dalla magnifica Passeggiata Gelpi che collega la zona Stadio a Villa Olmo, in una magnifica sera luminosa di inizio estate, l’avvocato comasco Lorenzo Spallino si è imbattuto senza dubbio in un caso della seconda tipologia.

L’immagine parla già chiarissimo da sola: una moto di notevole cilindrata, con centauro saldamente in sella, si gode come nulla fosse il panorama e la passeggiata avanzando con nonchalance tra i passanti (per segnalazioni, foto e video scrivere a redazionecomozero@gmail.com o al whatsapp 335.8366795 o alla nostra pagina facebook).

Neanche dirlo, ovviamente, la manovra su un mezzo a motore in quel punto è vietata, e adeguatamente caustico è infatti il commento di Spallino affidato a X: “Poi ci lamentiamo degli svizzeri e aborriamo i turisti, ma a percorrere la passeggiata a lago a Como in moto sono italiani purosangue”. La moto, infatti, questa volta è ‘tricolore doc’.