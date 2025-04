Lusso e vintage nello storico mercatino di Lugano: tredicesima edizione per l’evento attesissimo in Lombardia

Arriva tredicesima edizione del “Mercatino del Lusso e del Vintage di Lugano”, un’iniziativa nata nel 2017 dall’idea di un gruppo di privati amanti sia della moda e del vintage che del “decluttering”, il fare spazio eliminando dai propri armadi capi non più utilizzati per dare loro nuova vita e farli arrivare anche negli armadi di chi non può pagare il prezzo originale di boutique di un brand di lusso.

Dall’abbigliamento donna e uomo sia di lusso che vero vintage, “preloved” come li chiama ora questo mercato in forte espansione, ad accessori come borse, valigie, orologi, scarpe, bigiotteria e gioielli d’epoca, al nostro Mercatino troverete espositori professionisti che gestiscono attività online o negozi, e molti privati: tutti hanno l’obbligo contrattuale con La Ghianda (che è l’organizzatore) di esporre e vendere solo capi autentici (nel caso fossero firmati) e vero Vintage (cioè con oltre 20 anni di età) in perfette condizioni e di fornire garanzia al cliente finale, ma soprattutto, offrire capi per tutte le tasche, nel vero spirito della moda e dell’economia circolari.

La filosofia è il riciclo di capi che sono chiusi nell’armadio e il consentire l’accesso ad un capo iconico e magari inarrivabile per il costo ad il numero maggiore di persone possibile. Vi chiediamo di darne notizia attraverso i vostri servizi, agende, o spazi dedicati agli eventi dellaTicino (anche diffondendo in Svizzera Interna e Francese) ed anche in Lombardia, dove l’evento è molto apprezzato e seguito (ci sono clienti che arrivano tutti gli anni fin da Firenze oltre che da Zurigo e Berna).

Il Mercatino si terrà:

SABATO e DOMENICA 10-11 maggio 2025

DALLE 10 ALLE 19 (domenica dalle 10 alle 18) a Lugano presso la sua storica sede dell’Hotel Pestalozzi, piazza Indipendenza 9.

Nato nel 2017 per iniziativa di un gruppo di privati e, organizzato da Simona Trabucco, è oggi la prima e più amata esposizione/vendita di articoli vero vintage di qualità e beni di lusso di seconda mano nel settore dell’abbigliamento ed accessori uomo/donna/bambino, dei brand più prestigiosi a prezzi accessibili a tutte le tasche.

Iniziativa di successo seguita da numerosi esperti del settore e negozi vintage del Ticino e della Lombardia, torna a Lugano sabato e domenica 10-11 maggio, dalle 10 alle 19 presso la sua “storica” sede: l’Hotel Pestalozzi, in pieno centro a Lugano (piazza Indipendenza 9).

Tutti i capi sono di seconda mano ed autentici, accuratamente selezionati da privati, hobbisti e negozi Luxury Second Hand e Vintage, in ottime condizioni, a volte anche nuovi.

I prezzi partono dai 5 franchi per l’abbigliamento e dai 15 franchi per la pelletteria.

Lo spirito di questo evento è quello di contrastare la “fast fashion” e lo sfruttamento di risorse umane e ambientali che ne consegue e di rendere accessibili a tutti beni di lusso che non sono mai stati usati o come nuovi.

E’ prevista l’entrata con pass obbligatorio da scaricare sul sito: laghianda

– ENTRATA PRIORITY (costo 5 Chf) Sabato dalle 10 alle 12

– ENTRATA GRATUITA Sabato dalle 12 alle 19 e Domenica dalle 10 alle 18