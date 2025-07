Provincia e Lago di Como, la nuova sfida del turismo: “Sia più giusto, più umano e più sostenibile”

Grande partecipazione, questa mattina, per il convegno “Turismo tra opportunità e criticità: prospettive di sostenibilità e rigenerazione”, organizzato da CODICI Lombardia con il sostegno della Camera di Commercio Como-Lecco. L’evento, svoltosi nella splendida cornice di Baggero, ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte di tecnici, rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e organizzazioni del lavoro.

Durante la mattinata si sono alternati numerosi interventi di rilievo, che hanno offerto una panoramica concreta sulle sfide e le potenzialità del settore turistico locale. Tra i relatori, figure di spicco del territorio come Andrea Camesasca (Presidente Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como), Fabio Dadati (Camera di Commercio Como-Lecco), Fabio Primerano (Federalberghi Lombardia), Fabrizio Cavalli (Filcams CGIL), Luca Leoni (Associazione Albergatori Confcommercio Como) e Simona Martino (Regione Lombardia – Direzione Generale Turismo), i quali hanno evidenziato l’importanza di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e tutela dei diritti dei lavoratori.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti i lavori sono stati aperti da Andrea Camesasca, Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Como, che ha sottolineato la necessità di affrontare il cambiamento in corso con spirito collaborativo, ascolto reciproco e visione strategica.

A seguire è intervenuto Stefano Franzoni, Vicepresidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della formazione e dell’investimento sulle competenze umane per garantire qualità, occupazione e competitività nel settore.

“Con questo Think Tank abbiamo dimostrato che è possibile costruire alleanze territoriali capaci di immaginare e realizzare un turismo più giusto, umano e sostenibile. Gli enti bilaterali, grazie al loro ruolo di mediazione e rappresentanza paritaria, si confermano uno strumento fondamentale per accompagnare il cambiamento, rafforzando il dialogo tra imprese e lavoratori, e promuovendo politiche di sviluppo che tengano insieme economia, diritti e coesione sociale”, ha concluso Andrea Camesasca.

Un punto centrale emerso dal confronto è stata la necessità di una strategia condivisa, che veda la collaborazione attiva tra Regione, Province e Comuni. Solo attraverso una governance integrata e un dialogo costante tra i diversi livelli istituzionali sarà possibile costruire un modello di turismo che risponda realmente alle esigenze dei territori, promuovendo al contempo qualità e sostenibilità.

“In un settore strategico per il territorio lariano – Dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale CODICI Lombardia – dobbiamo essere in grado di ascoltare tutte le parti in gioco, anche i turisti e i cittadini che vivono nei territori. Perché se parliamo di sostenibilità non possiamo soffermarci solo agli aspetti ambientali, certamente fondamentali, ma anche agli aspetti sociali, per un turismo sostenibile a livello umano e sociale”.