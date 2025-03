Milano-Meda senza pedaggio, “Lega e FdI dimostrino di essere davvero a favore della gratuità”

“E’ positivo che anche gli esponenti di Fratelli d’Italia di Mariano Comense siano d’accordo con la cancellazione del pedaggio sulla Milano-Meda, che quindi deve continuare a rimanere una infrastruttura gratuita. Da mesi il PD porta avanti questa battaglia con raccolte firme on line e nei banchetti, con mozioni, incontri e addirittura presidi in Regione Lombardia”. Lo fa sapere in una nota la segretaria del Partito Democratico comasco, Carla Gaiani.

“Poi però ci vuole coerenza tra quello che le forze politiche di destra dichiarano sul territorio e quanto votano in Regione Lombardia. Perché tranne il consigliere di Forza Italia Gaddi – chiarisce la segretaria dem -, tutti gli esponenti di centrodestra in Regione o erano assenti o hanno votato contro la mozione presentata dal PD che chiedeva appunto la gratuita della Milano-Meda”.

“Cambiare e rendere gratuita la Milano-Meda si può, certo ci vuole la volontà politica di farlo. Lega e FdI dimostrino al territorio comasco di stare lavorando seriamente a tutti i livelli per garantirne la gratuità e non di fare solo finta, dicendo di essere contro il pedaggio sul territorio, mentre in Regione votano a favore. Non ci si salva la faccia elaborando mozioni in cui si chiedono solo agevolazioni, mitigazioni o l’applicazione di sconti: così significa essersi già arresi all’introduzione del pedaggio, pur essendo maggioranza in Regione e avendo la possibilità di modificare le cose. Così si prendono solo in giro i cittadini, oltre che usarli come bancomat per coprire i conti pesantemente in rosso di Pedemontana”.