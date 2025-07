Como, all’Assemblea di Confindustria premiati i decani tra gli imprenditori: 50 anni di attività

Si è tenuta questa mattina presso lo Sheraton Lake Como Hotel, l’Assemblea privata dei soci di Confindustria Como. Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato oltre 150 imprenditrici e imprenditori, dopo l’approvazione del bilancio e gli altri adempimenti statutari, il Presidente di Confindustria Como Gianluca Brenna si è rivolto ai presenti focalizzandosi sulla core strategy dell’Associazione, che si regge su tre pilastri fondamentali: sostenibilità, education e alleanze, a cui lo scorso anno il Consiglio di Presidenza ha aggiunto il tema sempre più attuale di digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Dopo aver sottolineato l’importanza di avere coraggio per affrontare e governare il cambiamento, il Presidente Brenna ha descritto alcuni dei progetti principali a cui Confindustria Como sta lavorando, dal Campus ITS alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile Alessandro Volta, dai bandi congiunti in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, al percorso intrapreso con Confindustria Lecco e Sondrio per la definizione di uno studio strategico per lo sviluppo dell’area vasta delle tre province, fino all’housing sociale, in sinergia con la Prefettura di Como, la Camera di Commercio Como Lecco e la Fondazione Scalabrini, per potenziare l’attrattività e la competitività del territorio, puntando su resilienza e coesione sociale.

I temi chiave della core strategy sono quindi stati illustrati nel dettaglio da Francesco Pizzagalli, Vice Presidente Vicario con delega alla Sostenibilità, Michele Ciavola, Consigliere con delega all’Education e Stefano Poliani, Consigliere con delega a Innovazione, Ricerca e Sviluppo.

L’evento è proseguito con la tavola rotonda Inclusione, coesione, crescita: il ruolo sociale dell’impresa Sfide e opportunità per il sistema produttivo di fronte alle nuove disuguaglianze, a cui hanno partecipato Mauro Magatti, professore di sociologia presso l’Università Cattolica di Milano e l’avvocato e saggista Ernesto Maria Ruffini, già Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Un’occasione di confronto aperto su inclusione, redistribuzione, dignità del lavoro e sostenibilità del modello d’impresa: un dialogo necessario per ripensare, insieme, il futuro in chiave di sostenibilità e durabilità.

A moderare gli interventi, la giornalista e conduttrice del TG1 Giorgia Cardinaletti. Nel corso del dibattito, è apparso quanto mai necessario dare vita ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile e dunque di impresa, capace di gestire le trasformazioni che ci stanno investendo. Non tenerne conto significherebbe mettere a rischio non solo la competitività, ma il futuro stesso delle aziende.

L’Assemblea si è conclusa con la cerimonia Onora da oltre 50 anni il lavoro, durante la quale sono stati premiati gli imprenditori che hanno raggiunto i 50 anni di attività: ALBERTO BOTTINELLI – BOTTINELLI INFORMATICA SRL, Tavernerio, CAMILLO CAPITANIO – CAPITANIO CAMILLO & C. SAS, Grandate, LEOPOLDO QUINTAVALLE – LA VALLÉE SRL, Vertemate con Minoprio, LUIGI RAMON – TECNO REFRACTORIES SRL, Erba.