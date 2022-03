Navigazione verso la regionalizzazione: domani il ministro Gelmini al Pirellone

La navigazione laghi rappresenta un tassello importante del sistema di trasporto pubblico locale con una forte valenza turistica e promozionale. Nella sola Lombardia i servizi di navigazione trasportano circa 8 milioni di passeggeri/anno (dati pre pandemia) con 98 battelli e 95 località servite.

Da anni è in corso l’iter per la regionalizzazione completa del servizio che al momento fa capo alla Gestione Governativa per i laghi Maggiore, Como e Garda mentre è in capo a Regione Lombardia per i laghi Iseo e Idro. Il lago Ceresio invece è servito anche per la parte in territorio italiano da Navigazione Lago Lugano, società di diritto svizzero.

Per fare il punto sui modelli di governance e sul processo di devoluzione alle regioni del servizio, la Commissione Territorio e Infrastrutture presieduta da Claudia Carzeri ha organizzato un convegno che avrà luogo domani giovedì 3 marzo alle h. 10 a Palazzo Pirelli in Aula consiliare. Nel corso dell’evento il Ministro per gli Affari Regionale Mariastella Gelmini dialogherà con gli esponenti delle regioni padane interessate al tema (Veneto, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento) e con Assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.(vedi programma sotto).

Concluderà i lavori il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.