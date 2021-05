Negozi nei centri commerciali riaperti da oggi a Como e in Lombardia anche nei weekend. Bar e ristoranti, le regole

Da questa mattina, a Como come in tutta la Lombardia, sono nuovamente aperti i negozi all’interno dei centri commerciali. Come noto, fino alla scorsa settimana questo tipo di gallerie dello shopping dovevano chiudere nel fine settimana.

Insomma, ricapitolando tutti gli shopping center comaschi e lombardi da ora in poi potranno rimanere aperti anche durante i giorni festivi e prefestivi, e quindi nei weekend.

La riapertura dei centri commerciali nel weekend avrà ripercussioni anche sui ristoranti e i bar presenti al loro interno o negli spazi esterni di pertinenza degli shopping center. Tutti i locali potranno riaprire durante il fine settimana: quelli all’esterno saranno aperti anche per il consumo al tavolo, all’interno solo per asporto.

A partire dall’1 giugno, se la Lombardia resterà in zona gialla, sarà possibile consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali oltre le ore 18 e fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. In sostanza, con le nuove norme sul coprifuoco dall’1 giugno sarà possibile mangiare nei ristoranti e locali all’interno dei centri commerciali fino alle 23 e dal 7 giugno fino alla mezzanotte, ovviamente se i locali resteranno aperti fino a quell’ora e tenendo sempre presenti i tempi necessari per il ritorno a casa.