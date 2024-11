Contro il pedaggio fino a 6 euro tra Como e Milano c’è una nuova iniziativa in 5 Comuni

Arriva una petizione contro il pedaggio (ipotizzato tra i 4 e i 6 euro andata e ritorno) sulla superstrada Milano-Meda non appena saranno terminati i lavori di inclusione del percorso Lentate-Cesano Maderno nella nuova tratta B2 della Pedemontana. A raccogliere le firme, i circoli Pd di Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda, Seveso e Cesano Maderno che chiedono a Regione Lombardia di “farsi parte attiva con i vertici di Autostrada Pedemontana” per eliminare la tariffazione sulla tratta B2 di Pedemontana.

Di seguito il testo integrale con le motivazioni (mentre qui trovate la petizione).

Con questa petizione chiediamo alla Giunta Regionale di farsi parte attiva con i vertici di Autostrade Pedemontana affinché, riconoscendo le preoccupazioni e le istanze del Territorio, si agisca per salvaguardare il diritto alla mobilità, prevedendo l’eliminazione della tariffazione della Milano Meda.

Premesso che:

• Il Progetto di Legge PDL 20 prevede un importante finanziamento regionale di oltre 600 milioni di euro per la realizzazione delle tratte autostradali B2 e C del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo;

• Con l’obiettivo di sostenere finanziariamente Pedemontana, il progetto autostradale prevede l’intersezione della Tratta B2 con la già esistente Superstrada SP 35 (Milano-Meda-Lentate), che sarà resa a pagamento fino all’altezza di Paderno Dugnano.

Considerato che:

• La Milano Meda costituisce la principale arteria che collega Milano alla Brianza e che, contestualmente, consente gli spostamenti intercomunali. Per questo motivo l’introduzione del pedaggio solleva gravi preoccupazioni riguardo l’impatto che questi avrà sulla viabilità locale. I cittadini e gli amministratori locali di ogni fazione politica temono infatti che il pedaggio spingerà il traffico a riversarsi sulla viabilità ordinaria, congestionando ulteriormente strade come l’asse della Comasina e la vecchia Valassina: le uniche opzione per chi non potrà o non vorrà pagare il pedaggio.

• Inoltre, i maggiori flusso di traffico che andranno a riversarsi sulla viabilità ordinaria comporterà un incremento dell’inquinamento atmosferico, proprio laddove la Provincia di Monza e Brianza è già tra le più inquinate d’Italia, con livelli di PM 2,5 già superiori ai limiti europei e ben oltre i valori raccomandati dall’OMS.

• Quello della gratuità è un tema molto sentito dal territorio tanto che, in data 15/10/2024, il Consiglio provinciale di Monza e Brianza ha accolto all’unanimità la mozione 2/2024 con la quale il Gruppo Brianza Rete Comune ha espresso la propria contrarietà al pedaggiamento della Milano Meda.

