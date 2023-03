Tutta la Svizzera a caccia di lavoratori italiani. Comunicazioni, sanità, life-science: quali le professioni più richieste

Non solo il Canton Ticino, ma la Svizzera intera è alla ricerca di lavoratori in arrivo dall’Italia e dalle altre nazioni. E le percentuali delle ditte intenzionate, nel 2023, ad assumere sono molto elevate. In leggera controtendenza, seppur sempre in crescita rispetto al passato, anche le cifre che riguardano il Ticino, meta ambita da molti comaschi. Nel Cantone più italiano il 19% delle aziende intervistate – il dato è in crescita rispetto ai mesi passati – è infatti pronta ad assumere (era però addirittura il 45% nello stesso periodo dell’anno passato). I dati e le figure più gettonate emergono da una approfondita indagine sul mondo del lavoro condotta da Manpower in Svizzera.

Ecco alcuni elementi caratterizzanti: