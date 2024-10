Pet therapy in ospedali e scuole, un corso di formazione in provincia di Como: tutte le info

Intelligenza Animale Associazione (IAA) ente del terzo settore con sede a Montano Lucino in provincia di Como organizza un primo corso propedeutico per Operatori in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). L’appuntamento è a Como, in via Dottesio 1, nella sala del Teatrino dei Burattini, sabato 9 e domenica 10 novembre. Si tratta di un’opportunità davvero imperdibile per chi desidera formarsi con i migliori professionisti del settore. Docenti esperti dell’associazione Intelligenza Animale accompagneranno i partecipanti in un viaggio entusiasmante. L’associazione, costituita la scorsa primavera, ha fatto la sua prima uscita ufficiale portando la Pet Therapy e i “suoi” cani a Villa Erba di Cernobbio per Orticolario.

“Il corso – spiegano gli organizzatori – non è solo una tappa fondamentale verso la certificazione nazionale, ma rappresenta un’occasione per crescere come persone e professionisti, imparando a migliorare le nostre capacità relazionali ed empatiche, tanto con gli esseri umani quanto con gli animali. L’obiettivo? Ridurre la solitudine e il disagio, e diffondere una luce capace di generare benessere”.

Il corso ha la durata complessiva di 21 ore. Completata la prima formazione propedeutica si potrà accedere ai successivi livelli formativi: il corso base e il corso avanzato, per ottenere la certificazione nazionale e iniziare un percorso appassionante e ricco di emozioni. Le figure maggiormente richieste oggi in questo ambito sono il coadiutore dell’animale, il medico veterinario esperto in IAA, il responsabile di progetto o di attività e il referente di intervento.

“Al termine del corso, frequentando almeno il 90% delle ore e superando la verifica di apprendimento, verrà rilasciato un attestato riconosciuto dalla Regione Lombardia, aprendo le porte a nuove prospettive professionali. Per chi intende diventare responsabile di attività, questo attestato sarà sufficiente a completare il percorso formativo” spiegano sempre gli organizzatori. La missione dell’associazione è integrare gli interventi IAA nei piani di cura individuali, offrendo un approccio terapeutico olistico e innovativo per migliorare la qualità di vita dei pazienti, specialmente in ambito pediatrico, durante il periodo di ricovero ospedaliero.

“Grazie alla presenza dei nostri amici a quattro zampe, miriamo a ridurre le tensioni e promuovere un’atmosfera rilassante e serena, favorendo l’empatia, l’autostima e la comunicazione delle emozioni. Oltre agli interventi in ambito ospedaliero, IAA è attiva anche nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle comunità protette e nelle Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali)” spiegano sempre dall’associazione”.

Per iscriversi al corso e ricevere altre informazioni sulle modalità di adesione e sull’associazione è possibile inviare una mail a info@iaa.dog o contattare il 347.600.78.10 (www.iaa.dog).