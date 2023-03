Piccola Casa Federico Ozanam di Como: da Ratti e ViCook 18 pasti al giorno per i bisognosi

Un significativo gesto di solidarietà che ha lo scopo di preparare e finanziare 18 pasti al giorno per il pranzo degli ospiti di Casa Ozanam. E’ infatti stato siglato un accordo tra la Piccola Casa Federico Ozanam di Como, con il supporto di Banco Alimentare della Lombardia, attraverso il programma Siticibo insieme a Ratti Spa Società Benefit azienda tessile e ViCook, impresa di ristorazione collettiva.

Un progetto che avvicina ancora di più il mondo aziendale a quello del terzo settore e che evidenzia la sensibilità di imprese del territorio verso l’attività di recupero quotidiano delle eccedenze alimentari operata dalla Rete Banco Alimentare.

“Ringrazio di cuore le società Ratti e ViCook, per il generoso gesto di solidarietà ed amicizia in favore dei nostri ospiti e gli amici del Banco Alimentare e di Siticibo per l’importante supporto che non fanno mai mancare alla nostra attività associativa” dichiara Enrico Fossati, Presidente della Piccola Casa Federico Ozanam.

L’attività di Siticibo consiste, nello specifico, nel recuperare dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e dalla Ristorazione Collettiva (mense aziendali, refettori scolastici, alberghi, ristoranti) il cibo cucinato, gli alimenti freschi come frutta e verdura e prodotti da forno, purché perfettamente integri e non serviti.

Il cibo recuperato viene così ridistribuito, nel giro di poche ore, attraverso una rete logistica di furgoni attrezzati e volontari che prestano il loro tempo alle strutture caritative beneficiarie. Il recupero delle eccedenze di cibo cucinato e fresco costituisce una risorsa preziosa per sostenere gli enti destinatari che offrono pasti a persone in difficoltà, rappresentando per loro l’opportunità di liberare risorse economiche destinabili a migliorare il servizio svolto.

“Dal 2016 Ratti dona gli esuberi della sua mensa aziendale attraverso il programma Siticibo – dichiara Monica Molteni, coordinatrice hub di Lipomo di Banco Alimentare Lombardia -. In questi anni, i pasti pronti da riscaldare sono stati distribuiti, attraverso i nostri furgoncini, anche ad Ozanam, ma naturalmente non erano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno giornaliero. Così abbiamo pensato di promuovere un gesto di maggiore generosità e di chiedere a Ratti la preparazione e donazione del numero di pasti necessario per il pranzo gli ospiti di Casa Ozanam”.