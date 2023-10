Tregua maltempo fino a giovedì per Como e provincia, poi nuovi temporali. Resta l’allerta per rischi idraulici

Il maltempo allenta la presa (almeno per il momento, giovedì sono annunciati nuovi temporali) e le previsioni per le prossime ore annunciano una pausa della pioggia, anche se permane l’allerta gialla per rischi idraulici, l’esondazione del lago a Como ne è un esempio visto che ha coinvolto come al solito il sistema fognario. Ecco quanto fa sapere la protezione civile lombarda:

Dal pomeriggio di oggi 31/10 si attende una rapida cessazione dei fenomeni precipitativi su tutta la Regione, fatto salvo della debole occasionale pioggia sui rilievi di confine nel pomeriggio.

Nella prima parte della giornata di domani 01/11 e fino al primo pomeriggio si attendono condizioni stabili e senza precipitazioni. In serata, sono attese precipitazioni sparse e deboli, non escluse localmente a carattere di rovescio, concentrate con maggior probabilità sui settori pedemontani e prealpini, ma con accumuli mediamente attorno ai 5 mm. Ventilazione generalmente debole ovunque, salvo temporanei rinforzi in Valchiavenna e Appennino oltre quota 1000 metri.

