La primavera sul Lago di Como è subito al top: l’hotel 5 stelle lusso e il ristorante stellato riaprono

Giovedì 21 marzo l’hotel 5 stelle lusso Il Sereno di Torno, sul lago di Como, riapre i battenti. L’albergo guidato da Luis Contreras, fratello maggiore di quello di St. Barthélemy, ufficializza la nuova stagione con tante conferme e alcune importanti novità. Se, infatti, alla guida del Lobby Bar vi sarà sempre il bar manager Vidura Nilaksha Colambage e a capo del ristorante una Stella Michelin Il Sereno al Lago non mancherà l’executive chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi, a diventare il nuovo Head Sommelier sarà invece Francesco Martinello.

Le novità della stagione 2024 non riguarderanno solo le persone che lavorano all’interno della struttura, ma anche le iniziative. Tra queste, la Cocktail Masterclass, un vero e proprio viaggio nel mondo del mixology pensato appositamente per gli ospiti de Il Sereno. Un’opportunità, in definitiva, per esplorare due temi ben distinti: i Classici Italiani e i Cocktail Martini, con il supporto di esperti bartender.

“Il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni – ha dichiarato lo chef Raffaele Lenzi – Penso, ad esempio, alla riconferma della Stella Michelin, alle numerose iniziative organizzate in giro per l’Italia alle quali abbiamo partecipato, come La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D’Alba o la manifestazione BaccalàRe. Importante la certezza di essere riusciti a formare un gruppo di giovani professionisti intraprendenti e affiatati. Ragazzi che, con duro lavoro, non solo dimostrano ogni giorno di essere la vera forza o, meglio, la risorsa, dell’intera struttura, ma hanno anche la capacità di attrarre sul lago di Como nuove figure desiderose di crescere e farsi conoscere”.

IL RISTORANTE IL SERENO AL LAGO

Per la stagione 2024, i menu del ristorante Il Sereno Al Lago firmati dallo chef Raffaele Lenzi continueranno a essere caratterizzati da piatti concreti, essenziali e attenti alle caratteristiche nutrizionali delle materie prime selezionate. “Con i miei ragazzi non abbiamo mai smesso di studiare i vegetali, pensando a come proporre una cucina salutare e golosa, buona e sana che poi è ciò che i nostri clienti si aspettano da noi” ha dichiarato lo chef Raffaele Lenzi. “Per questo motivo, ho deciso di riproporre i tre menu degustazione che mi hanno permesso di comunicare la mia idea di cucina leggera e salutare: Contrasti e contraddizioni, che celebrerà le contrapposizioni di sapori e culture gastronomiche e la mia creatività, Omaggio alla tradizione, che continuerà a rappresentare una mia reinterpretazione, in chiave moderna, di cinque piatti della cucina italiana, e Vegetali, tuberi e radici, un inno al mondo vegetale, sempre più apprezzato anche dai clienti del nostro ristorante”.

Proprio quest’ultimo percorso, che ben incarna la cucina proposta dallo chef, ma anche il suo stile di vita, sarà abbinabile, oltre che ai vini scelti dal sommelier Francesco Martinello, anche a una selezione di quattro cocktail analcolici o mocktail ideati dal bar manager di Lobby Bar e Pool Bar Vidura Nilaksha Colambage, confermato alla guida delle due proposte.

Per la vicina riapertura, i nuovi piatti messi a punto dallo chef saranno numerosi. Tra questi, partendo da Contrasti e contraddizioni, meritano di essere menzionati Fusillo, erbe di campo, kefir, e prosciutto di trota, un primo piatto a base di pasta di grano duro condita con un’estrazione di erbe di campo, kefir di capra e prosciutto realizzato con le carni tenere e delicate del pesce di lago, e il Semifreddo di Mahaleb, arance e ceci, un dessert aromatico e amarognolo, in cui a essere protagonisti saranno ingredienti inconsueti. Tra questi, i noccioli delle ciliegie disidratati e ridotti a farina.

In Vegetali, tuberi e radici, a spiccare saranno invece il canapè Babà, kombucha di crauti e stracchino, una rivisitazione del classico babà napoletano in questo caso imbevuto con una bevanda fermentata di crauti e servito con formaggio cremoso, e Milanese di tofu, karkadè e alghe, ideale per chi non mangia la carne e cerca una cucina particolarmente leggera.

In Omaggio alla tradizione, fari puntati su Alici e puntarelle, un antipasto fresco e saporito, sull’Ossobuco a modo mio, in cui la carne avrà sapore e consistenza simili a quelli della ricetta milanese originale, ma verrà alleggerita nei condimenti, e sul primo piatto Spaghetto, conserva di pomodoro, olive e capperi, un elogio all’italianità, nei colori, nei profumi e nei sapori.

La brigata di cucina, inoltre, continuerà a occuparsi anche dell’autoproduzione di pasta fresca e panificati, tra cui un pane al grano saraceno e uno di Tumminia a lievitazione naturale, protagonista dei servizi del pranzo, momento della giornata in cui la carta è più semplice rispetto a quella serale, cena e della colazione di stampo continentale. Resterà, infine, per chi preferisce essere libero di scegliere, la carta.

IL MENU COCKTAIL DEL RISTORANTE IL SERENO AL LAGO*

Da quest’anno, i cocktail di Vidura non saranno solo più i protagonisti degli spazi della Lobby dell’hotel, ma anche del ristorante Il Sereno Al Lago*. Qui, in accompagnamento alla piccola pasticceria salata prodotta dallo chef Lenzi, da marzo i clienti potranno scegliere un cocktail da un’inedita drink list composta da:

• Una sezione dedicata ai Classici Affinati nel lago con varie spezie, tra cui il Negroni, il Manhattan e l’Old Fashioned.

• Una parte dedicata ai Twist on Classic, ricette classiche con elementi innovativi.

“Il Lago di Como è da sempre palcoscenico di una sperimentazione, l’invecchiamento dei cocktail. Per la stagione 2024, come per quella precedente, abbiamo deciso di continuare a cimentarci anche noi in questa impresa” ha commentato Vidura Nilaksha Colambage – Con l’idea di servire ai nostri clienti il Negroni invecchiato, abbiamo immerso il drink nelle acque del lago. Grazie al movimento costante delle onde, le bottiglie saranno tenute in agitazione naturale e conferiranno ai cocktail una maturazione unica. Dopo le prime soddisfazioni, poi, abbiamo deciso di mettere in invecchiamento anche dei Manhattan e degli Old Fashioned, tutti con una miscela di spezie differenti. Ora, non ci resta che aspettare, ripescarli dal lago, assaggiarli e servirli nel nostro ristorante”.

LA CARTA DEI VINI

La carta dei vini studiata da Francesco Martinello, il nuovo Head Sommelier del ristorante Il Sereno Al Lago*, proporrà invece un viaggio attraverso l’Italia. Un itinerario pensato per celebrare le eccellenze vitivinicole della nostra Penisola e l’arte dello spumante. Con una selezione regionale di 200 referenze provenienti dalla Lombardia e la presenza delle più importanti icone enologiche italiane, il focus principale della proposta sarà su Valtellina, Franciacorta, Piemonte e Toscana. In più, a non mancare anche una vasta gamma di più di 700 vini provenienti da tutta Italia e un’attenta selezione dello spumante per eccellenza: lo champagne.

“Credo fermamente nell’importanza della convivialità e dell’armonia degli abbinamenti – ha dichiarato Francesco Martinello – Per un buon abbinamento, al primo posto, c’è la leggerezza intesa come sensazione percepita nel momento della degustazione e dell’interazione tra il vino e gli ingredienti protagonisti nei piatti dello chef Lenzi”. In generale, le scelte “di sostanza e con caratteristiche” del sommelier saranno tutte accomunate dal desiderio di stimolare la curiosità di appassionati e wine enthusiast con le pietre miliari della storia vitivinicola italiana”

IL MENU DELLA LOBBY

In continuità con gli anni precedenti, al Lobby Bar, ogni cocktail realizzato da Vidura e dal suo braccio destro Michele Innocenzi sarà accostato a un haiku – componimento poetico giapponese composto dal bar manager in prima persona. A cambiare, però, la struttura del menu, d’ora in poi costituita da 25 cocktail e suddivisa in 5 categorie:

• Capolavori, dedicata ai bestseller creati negli anni precedenti. Un vero e proprio tuffo nel passato.

• Terroir, composta da 5 cocktail classici ripensati in chiave contemporanea, con l’uso di materie prime il più possibile locali.

• Armonia, ispirata alla mixology giapponese, in cui le parole chiave saranno eleganza e armonia e i prodotti saranno quelli dell’azienda orientale The House of Suntory.

• High Ball, caratterizzata da una selezione di long drink carbonati che varieranno a seconda della stagione e della disponibilità delle materie prime. Una categoria, questa, attenta all’uso di tè, frutta e fermentazioni inequivocabilmente influenzata dalla cultura asiatica.

• Moktails, la pagina dedicata agli analcolici, dove preparazioni complesse racconteranno storie semplici.

Tra i servizi pensati dal Lobby Bar per un soggiorno sul Lago di Como esclusivo, da quest’anno vi sarà anche la possibilità di preparare e degustare un cocktail in totale privacy e in assoluto relax direttamente nelle camere e sulle terrazze private dell’albergo. Una novità che, grazie alla fornitura di un cocktail cart ideato da Patricia Urquiola dotato di istruzioni e di tutti gli strumenti necessari per realizzare un drink in modo autonomo, permetterà agli ospiti dell’hotel 5* L di divertirsi, diventando barman e mixologist della propria esperienza per un giorno. Tra i cocktail protagonisti della proposta? Il Milano-Torino, il Negroni, l’Old Fashioned e il Martini.