Rinasce il campo da calcio di via Spartaco (un po’ più piccolo): subito il sintetico poi spogliatoi e punto ristoro

E’ pronto ad andare in gara il primo lotto per il rifacimento del campo di calcio di via Spartaco, a Rebbio. Si tratta di una delle opere che ottenne negli anni scorsi i fondi del Patto per la Lombardia, ossia un milione sui 2,3 necessari per il completamento di tutti i lavori.

In particolare, la Giunta Rapinese ha approvato il primo lotto funzionale che riguarderà il campo vero e proprio. In questo caso, la spesa è prevista in 99mila euro. Il secondo lotto toccherà invece il rifacimento della palazzina spogliatoi e uffici (che sarà sviluppata su due piani) più un blocco adibito a ristoro e varrà 1,35 milioni di euro.

Per quanto riguarda la prima tranche di opere appena approvate, la vera novità è che lo storico campo di Rebbio non sarà più in erba naturale ma in sintetico. Resterà invece naturale il campetto di allenamento/riscaldamento. Il rettangolo di gioco subirà anche un minimo restringimento: in base allo spazio disponibile, infatti, le misure delle tracciature non riescono ad arrivareì a quelle ipotizzate di 100 metri per 50, per cui verrò applicata la tolleranza permessa entro il 4% permessa, portando le misure a 96 metri per 49,80. Previste anche nuove lampade a led per una illuminazione migliore del campo e anche più economica.

In attesa dell’appalto, si sa comunque quanto dureranno i lavori per la posa del sintetico: 150 giorni continuativi (ossia 5 mesi).