Nel Comasco e a Monza il ristorante ‘romano de Roma’: vacanza gratis a tutti i collaboratori e beneficenza

La catena di ristoranti di cucina romana La Taverna di Rugantino ha chiuso il 2023 con un doppio successo: ben 100.458 gli ospiti nell’anno nei due locali a Monza e Lurago D’Erba con 10.300 euro raccolti a scopo benefico. Per il titolare dei locali, il giovane Andrea Macheda, 30 anni, romano doc, la fortuna va condivisa. Per questo, organizza periodiche serate solidali il cui ricavato è devoluto interamente a due onlus del territorio. E a fine 2023 ha potuto consegnare alle associazioni ‘Quelli che…con Luca’ e ‘Abilitiamo’ due assegni ciascuno di € 5.150.

Non solo: Macheda ha anche premiato i suoi 52 collaboratori regalando loro 4 giorni, interamente pagati dall’azienda, in un casale in Liguria con aggiunta di una gita all’acquario di Genova. E premiati pure i clienti generosi: durante l’anno sono estratti a sorte tra i clienti 6 candidati che sono stati omaggiati di ben 6 week end a Roma per due.

Spiega il direttore generale Simone Marcellini: “Credo che la nostra clientela, che arriva da tutta la regione, apprezzi in generale l’utilizzo di ingredienti di alta qualità e l’impegno del ristorante nell’offrire sempre piatti autentici e deliziosi con il sorriso, tanta allegria e tutto il nostro affetto”.

Oltre alla cucina romana con eventi specifici nei singoli giorni – dall’all you can eat romano del lunedì, al Carbonara Day del martedì fino al pasto grati per i bambini al mercoledì – quattro figuranti girano per il ristorante vestiti da antichi romani, per fare sia accoglienza sia foto di rito al tavolo.

www.quellicheconluca.org

Luca Ciccioni muore a 10 anni il 17 settembre 2011, a causa di una leucemia mieloide. Suo padre Andrea ha fondato la onlus a suo nome per sostenere la ricerca contro questo tumore del sangue che falcidia i bambini. L’ associazione ha sede a Uboldo (VA), in via IV Novembre 125, Tel. +39 3468558663.

www.abilitiamo.org

L’Associazione è nata per iniziativa di 5 famiglie con figli autistici e ha la finalità di dare una casa a giovani e adulti con questo disturbo. Il progetto è in corso di attuazione alla Cascina Cristina, donata dalla Parrocchia S. Carlo di Fecchio, frazione di Cantù.

L’associazione ha sede a Cantù, in via per Alzate 76. Email: coordinatore@abilitiamo.org – odv@abilitiamo.org