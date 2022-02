Turba: “Da Regione Lombardia mezzo milione tra Lariofiere e Villa Erba”. I progetti

Nell’ambito del bando per il rilancio dei quartieri fieristici lombardi, arrivano finanziamenti anche per Lariofiere e Villa Erba. Ad annunciarlo, il sottosegretario regionale Fabrizio Turba: “Grande soddisfazione per l’approvazione di due progetti che intendono rilanciare i quartieri fieristici nella nostra provincia”.

Il dettaglio dei progetti finaziati: per Lariofiere, il progetto prevede interventi a sostegno dello sviluppo delle attività del quartiere con l’adeguamento degli impianti, la climatizzazione di un padiglione e attività di marketing per lo sviluppo di iniziative in collaborazione con Villa Erba. Il contributo previsto è di 437mila euro. Per quanto riguarda Villa Erba, il progetto prevede la sostituzione della infrastruttura digitale e il contributo previsto è di 64mila euro.

“Questo investimento rientra nel bando ‘Rilancio dei quartieri fieristici lombardi’ e si componeva di due parti – spiega Turba – una relativa all’attribuzione di risorse economiche a compensazione delle perdite subite nel 2020-2021, l’altra per sostenere progetti di rilancio. La misura era strutturata in maniera tale da dare ai quartieri fieristici la facoltà di presentare, assieme alla domanda di agevolazione per il mancato introito dovuto alle restrizioni, un’idea progettuale di rilancio del quartiere fieristico, quale condizione necessaria per ottenere la concessione di un importo di agevolazione pari al 100% del massimo concedibile”.

“Ringrazio l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – conclude il sottosegretario – per la grande attenzione per il territorio comasco e per capacità di valorizzare un settore come quello delle fiere, così strategico e fondamentale per il tessuto economico e produttivo comasco”.