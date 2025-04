Un tempo nascevano le mitiche auto del Biscione, ora spazio a foresta urbana, negozi e parco divertimenti. Tutto a pochi chilometri da Como

Alfa Romeo e Arese, un binomio che per decenni ha simboleggiato uno dei prodotti d’eccellenza del made in Italy, ovvero le vetture dell’Alfa Romeo. Un sito produttivo storico, per numero di dipendenti e per importanza, che però già da tempo è al centro di un’imponente opera di riqualificazione degli immensi spazi dove non si producono più le prestigiose automobili.

In questo immenso angolo di Brianza, a pochi passi da Milano, e a mezz’ora di auto da Como, sta nascendo una zona capace di offrire – su una superficie di 700mila metri quadrati – negozi, aree dedicate al tempo libero, una grande foresta urbana da 300mila metri quadri con giardini, specchi d’acqua, piazze, percorsi pedonali e ciclabili.

L’operazione, partita due anni fa dopo la firma dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, Regione Lombardia, Città metropolitana e con le società Paricom Uno, Tea (gruppo Finiper Canova) e Abp srl, adesso entra nel vivo. Demoliti anche gli ultimi edifici e capannoni della fabbrica del Biscione, via ai lavori veri e propri.

Una piccola parte di superficie commerciale sarà destinata all’ampliamento dell’area commerciale Il Centro,o meglio alla riorganizzazione degli spazi esterni, come annunciato recentemente dal Gruppo Finiper Canova.

È già stato presentato il masterplan del Top Golf, un grande centro di divertimenti destinato al gioco e alla ristorazione che sorgerà nell’area del silos su una superficie pari a 11 campi da calcio regolamentari. È stato confermato recentementel’arrivo del Leroy Merlin.

E’ prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell’Alfa Romeo, di cui verranno mantenute tutte le caratteristiche originarie dell’edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena sinergia con la Sovrintendenza.

C’è però anche una brutta notizia: solo pochi giorni fa l’annuncio che la prevista realizzazione di un’infrastruttura di trasporto pubblico che collegherà i tre Comuni a Milano, un servizio metrotramviario, il cui tracciato, condiviso con Regione Lombardia e Città metropolitana, connette l’area di Mind all’area ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese, non si farà più.