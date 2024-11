Via ai lavori sulla stazione: tra Milano-Asso e Saronno-Como 29 cantieri per 11,5 milioni di euro

In provincia di Como sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Asso sulla linea Milano-Asso di FERROVIENORD, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. La sala d’attesa rimarrà chiusa da lunedì 2 dicembre per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata, il tetto, gli arredi di stazione e i percorsi LVE per persone ipovedenti. La conclusione dei lavori è prevista a marzo.

29 STAZIONI RINNOVATE – L’intervento ad Asso fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di FERROVIENORD. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 13 stazioni e avviati in altre 6, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro .

LE LINEE GUIDA – Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (LVE, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

“Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia offriamo ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate – commenta Fulvio Caradonna, presidente di FERROVIENORD – Con questi interventi vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini”.