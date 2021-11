Como, Cernobbio, Campione, Bellagio e Albavilla: ecco i ristoranti stellati Michelin

Presentazione, ieri, per la Guida Michelin 2022, la “bussola” più prestigiosa per gli amanti della cucina di alto livello. Sono dunque state assegnate le prestigiose stelle a chef e ristoranti. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati in Lombardia.

A Como nessun tre stelle e nemmeno due stelle. Con una stella, invece, figurano:

Albavilla – Il Cantuccio

Bellagio – Mistral

Campione d’Italia – Da Candida

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Como – I Tigli in Theoria (nella foto)

Per quanto riguarda la Lombardia, invece, ecco l’elenco completo:

Tre stelle Michelin

Brusaporto (BG) – Da Vittorio

Canneto sull’Oglio / Runate (MN) – Dal Pescatore

Due stelle Michelin

Concesio (BS) – Miramonti l’Altro

Cornaredo / San Pietro all’Olmo (MI) – D’O

Gargnano (BS) – Villa Feltrinelli

Milano / Centro storico (MI) – Seta by Antonio Guida

Milano / Zona urbana Sud-Ovest (MI) – Il Luogo di Aimo e Nadia

Una stella Michelin