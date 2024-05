Cantù, lo spacciatore di cocaina tenta la fuga in auto e poi a piedi: arrestato

La Polizia di stato ieri pomeriggio, venerdì 17 maggio, ha arrestato un 25enne marocchino, colto in flagranza di reato. Nello specifico gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato, in un’area di parcheggio di Cantù, un soggetto avvicinarsi ad un’auto in sosta ed effettuare uno scambio con l’autista del veicolo, che subito dopo è ripartito.

Insospettiti da questo comportamento i poliziotti hanno deciso di fermare l’autovettura, che ha però aumentato la velocità, nel tentativo di eludere il controllo. Tuttavia l’auto ha imboccato un vicolo cieco e l’automobilista è stato costretto a fermarsi, scendere dall’auto e scappare a piedi, gettando un involucro per terra, che è stato immediatamente recuperato dagli agenti ed è risultato essere cocaina.

Poco più tardi il fuggitivo è stato bloccato e, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di 19 dosi preconfezionate di cocaina, per un totale di 11,50 grammi lordi, oltre a 600 Euro in contanti.

L’uomo, che era anche destinatario di ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Gip del Tribunale di Avezzano, sempre per reati inerenti agli stupefacenti, è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato ed in esecuzione del precedente provvedimento cautelare ed è stato quindi portato al carcere del Bassone.