Como, nel parchetto frequentatissimo dai bimbi spuntano alcune le siringhe: allarme delle famiglie

Nuove segnalazioni da via Anzani, zona della città ben nota alle cronache e dove non si contano gli interventi delle forze dell’ordine. Ieri nel parco giochi frequentatissimo dai piccoli del quartiere sono state trovate, in mezzo a cenci e spazzatura, alcune siringhe.

Episodio che sta allarmando non poco le famiglie. A guardare bene l’immagine le siringhe sono prive di ago, apparentemente inutilizzate e diverse da quelle abitualmente usate, per esempio, per l’eroina ma resta comunque estremamente inquietante che vengano abbandonate in un parchetto per famiglie e giovanissimi.

La foto è stata inviata alla redazione da un papà del quartiere.