Como, paura in Salita Cappuccini: boato e tetto in fiamme. Vigili del fuoco in azione

Tre squadre dei vigili del fuoco sono partite da via Valleggio alla vicina Salita Cappuccini

Per cause che saranno chiarite un tetto ha preso fuoco, fumo ben visibile in tutta la città data anche la posizione collinare della strada.

Diversi residenti testimoniano di aver sentito un forte boato che però, al momento, non ha ancora spiegazioni. L’intervento di spegnimento è ancora in corso, si sta evitando la totale propagazione, e solo le indagini successive chiariranno i dettagli. Secondo le prime ipotesi il rogo sarebbe partito da una canna fumaria per poi propagarsi al tetto.

GALLERY-SFOGLIA