Como, va nel parcheggio davanti alla questura e prende a sprangate gli scooter: denunciato afghano

La Polizia di Stato, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi, danneggiamento e ricettazione, un 24enne afghano, irregolare sul territorio e senza fissa dimora.

Una volante, nella mattinata di ieri, è stata inviata nel parcheggio di fronte alla Questura di Como poiché segnalazioni indicavano un uomo, armato di una lunga spranga di ferro, intendo a danneggiare alcuni scooter parcheggiati, infatti uno di questi era stato oggetto di danneggiamento.

I poliziotti, vista anche l’estrema vicinanza, sono intervenuti immediatamente fermando l’uomo poco più avanti in via Grandi con ancora in mano la spranga. Dopo una breve interlocuzione, gli agenti hanno disarmato il 24enne portandolo in Questura dove veniva identificato e controllato più accuratamente.

Nelle tasche dei pantaloni l’uomo custodiva un mazzo di chiavi con un cartellino che riportava un nome e un cognome di un cittadino italiano. Dagli accertamenti è emerso che il mazzo di chiavi era in realtà il frutto di un furto consumato a Milano a bordo di un’autovettura. Rintracciato il proprietario, gli sono state riconsegnate le chiavi.

Il 24enne afghano al termine della stesura degli atti è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi, danneggiamento, ricettazione e per la violazione della legge sull’immigrazione.

La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione di Como per l’adozione dei provvedimenti necessari.