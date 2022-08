Intervento dei Vigili del fuoco oggi in via Cosenz. Le squadre sono arrivate sul posto per soccorrere una donna, 69 anni, caduta in camera da letto. I vicini avevano una copia della chiave dell’appartamento ma non riuscivano a entrare perché la proprietaria aveva lasciato la propria all’interno della serratura.

Così le squadre sono entrate dalla finestra e hanno poi supportato il 118 per il trasporto della donna.