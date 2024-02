Intervento di soccorso dei Vigili del fuoco questa mattina in Erba via Genolini. Le squadre sono sono stati chiamate per un gatto incastrato in un tubo diametro 10 ccentimetri. I soccorritori dopo aver individuato nel giardino il passaggio del tubo, hanno provveduto a scavare per estrarre l’animale fortunatamente senza ferite.