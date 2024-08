Ketamina, ecstasy, mdma, due machete, ascia e scacciacani in casa: giovanissimo spacciatore fermato dai carabinieri

I Carabinieri di Turate hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato 20enne residente a Legnano.

I militari hanno raggiunto il risultato dopo indagini condotte su una serie di informazioni acquisite nel corso dei numerosi servizi esterni di controllo del territorio. Le notizie acquisite sono state vagliate dal Comandante della Stazione ed hanno portato ad eseguire una perquisizione a casa del 20enne dove sono state trovate cinque dosi di ketamina, 9 pastiglie di ecstasy, 8 dosi di Mdma, due machete, un’ascia, una pistola “scacciacani” e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso di un’altra attività antidroga condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, in collaborazione con lo “Squadrone Cacciatori Puglia”, nella zona boschiva del Comune di Bregnano – Località Puginate, hanno controllato e denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 22enne marocchino, irregolare in Italia.

Il 22enne è stato trovato nei pressi di un bivacco della droga con 1,3 grammi di cocaina, 60 franchi svizzeri e due telefoni cellulari. Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, sia nei centri urbani che nei boschi, contrastando con mirati controlli lo spaccio di stupefacenti, impiegando personale delle Stazioni Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori.