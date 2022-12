Mistero a San Siro, auto ticinese esce di strada e finisce nel bosco. Recuperata ma nessuna traccia degli occupanti

Intervento dei Vigili del fuoco oggi a San Siro in via Lucena intorno alle 12.30. Le squadre hanno recuperato un’auto di targa ticinese uscita di strada molto probabilmente la scorsa notte. E’ stato il vicesindaco del paese, Nicola Mappa, a notare il mezzo sulla via che unisce la frazione di Lucerna a quella di Gallio. Cosa sia accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine ed è oggettivamente un piccolo mistero dato che, come ci confermano i Vigili del Fuoco, non vi era traccia di occupanti che evidentemente dopo l’incidente se ne sono andati. La targa e il numero di telaio permetteranno di risalire almeno al proprietario.