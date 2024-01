Nasconde merce per 150 euro sotto la giacca e nello zaino: italiano fermato all’Esselunga di via Carloni

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 gennaio, le Volanti della Polizia sono intervenute presso il supermercato Esselunga di via Carloni a Como, poiché l’addetto alla sicurezza aveva trattenuto un uomo che dopo aver asportato merce dagli scaffali per un importo di circa 150 euro, se l’era infilata nel giubbotto e nello zaino oltrepassando le casse, senza pagare.

I poliziotti giunti sul posto hanno preso in consegna l’uomo, un italiano di 48 anni nato a Paderno Dugnano e residente a Cucciago con svariati precedenti penali che, una volta portato in Questura per l’esatta identificazione e la compilazione degli atti, è stato arrestato. Successivamente il Pm di turno, avvisato dagli agenti, ha disposto di trattenere il 48enne nella camera di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima. Per l’uomo, il Questore di Como ha anche disposto la misura dell’Avviso Orale (Il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Si tratta di una misura che non ha scadenza).