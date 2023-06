Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Dongo su richiesta del 118 alle poco dopo le 17 di oggi per un frontale tra due moto nel comune di San Siro, località Santa Maria all’altezza del civico 75 sulla statale Regina. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti, uno dapprima ricoverato in codice rosso è morto dopo poco all’ospedale di Gravedona, si tratta di un 35enne. L’altro motociclista è stato portato all’ospedale di Varese in condizioni giudicate molto serie.