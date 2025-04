Turista disperso tra i monti del Lago di Como, si cerca ancora tra torrenti e valli con squadre, droni e elicottero

Proseguiranno ancora le ricerche del turista disperso dall’altro ieri nel territorio del comune di Livo (qui la prima cronaca). Per il CNSAS Lombardo – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano impegnate le Stazioni della XIX Delegazione Lariana (Dongo, Lario Occidentale, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone) e la squadra forra regionale, che hanno collaborato con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

L’elicottero di Regione Lombardia ha trasportato in quota quattro squadre territoriali per la ricerca in superficie e anche due squadre di tecnici di soccorso in forra, che hanno operato, in particolare, nei torrenti Bares e Borgo. I soccorritori hanno scandagliato tutti i versanti e le valli laterali. Per il CNSAS Lombardo è intervenuta anche la componente droni.

LE IMMAGINI DELLE RICERCHE