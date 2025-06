A Como l’appuntamento con la storia: 100 auto storiche in corteo sull’Autolaghi dall’Alfa Romeo al lago

Tutto è pronto per la parata del Centenario dell’Autostrada A9 Autolaghi Milano – Como. Domenica 29 giugno 2025 il Veteran Car Club Como cura la regia per la celebrazione dei 100 anni di un’arteria fondamentale per lo sviluppo economico e turistico di Como, Lario e Brianza e dell’intero territorio provinciale. Con 100 auto storiche si festeggia il passato, strizzando l’occhio al futuro: apripista è Lancia Stratos telaio 0 della collezione ASI Bertone, disegnata da Marcello Gandini, alimentata a biocarburante.

Domenica 29 giugno 2025 la Storia ripropone un evento di importanza capitale per Como, la Brianza, il Lario e l’intero territorio. E’ una giornata di festeggiamenti dallo spessore culturale e storico con forti connotazioni legate sia allo sviluppo economico sia alla promozione turistica dell’intera area. Si celebra il Centenario dell’inaugurazione dell’Autostrada A9, Lainate – Como – Chiasso, pietra miliare della mobilità, posta nove mesi dopo il varo del tratto Milano-Lainate-Varese che il Re d’Italia Vittorio Emanuele III inaugurò a bordo della Lancia Trikappa il 21 settembre 1924: nacque così l’autostrada a pedaggio più antica del mondo.

Grazie all’iniziativa primaria della Provincia di Como che ha giovato del supporto di Regione Lombardia e Comune di Como, con fedeltà alla storia e amore per il motorismo, il Veteran Car Club Como, federato ASI, propone una passerella antologica di 100 auto dagli anni Venti al ‘75: ritrovo (ore 8.30) e partenza (ore 10.30) dei veicoli nel celebre polo culturale della mobilità, qual è il Museo storico Alfa Romeo di Arese.

L’auto più datata è una rara Fiat 505F del 1921. Apripista è Lancia Stratos telaio 0 della collezione ASI Bertone, disegnata da Marcello Gandini, alimentata a biocarburante secondo gli studi condotti dalla Commissione ASI Green presieduta dall’ing. Francesco Di Lauro. Lancia Stratos vinse il campionato del mondo rally marche nel 1974, 1975, 1976.

Da lì il “serpentone” delle auto ripercorre l’arteria A9 con il supporto di società Autostrada per l’Italia e di pattuglie della Polizia Stradale. L’arrivo nel capoluogo lariano è previsto per le ore 11.30 nella centrale Piazza Cavour a Como, grazie alla sensibilità del Comune di Como, dove le auto verranno posizionate e presentate sul palco, valorizzandone le peculiarità storiche e tecnologiche. Rilevante la presenza, a fianco al comitato organizzatore dell’evento motoristico storico, del Panathlon International Club Como e di un Ente di grande importanza per gli automobilisti lariani che, nel 2026, festeggerà i suoi primi 100 anni, l’Automobile Club Como.

Dopo la passerella in piazza Cavour, i veicoli percorrono il lungolago fino a Villa Gallia – Saporiti, sede della Provincia di Como. Si ringrazia, per il supporto all’evento, l’istituto di credito Banca di Credito Cooperativo di Cantù, Ruote da Sogno Como e Bene Assicurazioni oltre a Mafra e Nelsa.

“Quest’anno festeggiamo il 50esimo di operatività del Veteran Club Como – precisano Mauro Marelli, presidente del VCC Como, e Gianluca Giussani vice presidente -: giusto metà della vita dell’Autostrada Milano-Como. Una coincidenza che ci ha motivato a celebrare il Centenario dell’arteria fondamentale per il territorio Comasco. Forti dell’appoggio di Provincia di Como, che per prima ha sostenuto il progetto, abbiamo raccolto intorno a noi il sostegno di Regione Lombardia e Comune di Como, chiudendo il cerchio istituzionale del territorio dove l’A9 prende forma. Il Museo Alfa Romeo, sede di partenza, lega la storica fabbrica al territorio Lariano dove le auto milanesi venivano testate su strada. Durante questi 50 anni il nostro club ha diffuso la cultura del motorismo storico con passione e continuità, rappresentando migliaia di collezionisti ed appassionati. Saremo a Como per testimoniarlo con 100 veicoli che hanno fatto la storia della mobilità”.

IMPRESE COMASCHE, PROVINCIA, COMUNE E CAMERA COMMERCIO COMO FINANZIARONO L’OPERA: DIVENEN STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Progettato dall’ingegner Piero Puricelli, il ramo Lainate-Como fu costruito dall’impresa dello stesso Conte di Lomnago che in 100 giorni realizzò nel 1922 l’autodromo nazionale di Monza e che nei due anni successivi si dedicò al ramo dell’A8 Milano-Varese inaugurata l’anno scorso.

Nel 1925 percorrere l’Autostrada A9 costava 12 lire nel tratto da Milano a Como (19 lire per l’andata e ritorno) con una vetturetta o un camioncino con motore fino a 17 HP.

Un’attenta ricerca storica ha indagato su chi sostenne i costi per la realizzazione dell’autostrada A9 nel ramo comasco, un mix di capitale pubblico e privato che fa riflettere.

“Oltre ai finanziamenti della Provincia di Como e del Comune di Como, rilevante il ruolo di Camera di Commercio di Como; un comitato tecnico composto dagli ingegneri Luigi De Conturbia e Piero Ponci, da Claudio Monghisoni e da Giuseppe Lavizzari in contatto con l’ingegnere progettista dell’A9 e direttore dei lavori, Piero Puricelli – precisa Paolo Pozzi, scrittore del libro sui 100 anni dell’Autostrada A8, Macchione editore -. Ma il tratto dell’A9 da Lainate a Como fu finanziato anche da lungimiranti imprenditori comaschi, attraverso sottoscrizioni di fondi coordinate dal rag. Giovanni De Col, tra cui il Cotonificio Bianchi con 125 mila lire, la ditta Casnati con 60 mila, Tintoria Pessina, ditta Edoardo Stucchi, ditta Enrico Rosasco, Tessiture seriche Bernasconi con 50 mila lire ciascuno, oltre alla ditta Luigi Taroni e la Fratelli Cantaluppi con 25 mila lire, la ditta G. Marzorati e il commendator Enea Brambilla con 15 mila lire e Tito Vezio Steffanoli con 10 mila”.

Il 28 giugno 1925 venne inaugurato il ramo dell’autostrada A9 comasca. Ma in quel giorno venne dato anche il primo colpo di piccone da parte del conte Giacomo Suardo, sottosegretario Presidenza del Consiglio, che diede l’avvio ai lavori per la realizzazione dell’autostrada Milano-Bergamo, tra le arterie più trafficate d’Europa che ha giovato di ammodernamenti perché il suo traffico veicolare è fondamentale per lo sviluppo dell’economia dell’intero Nord Italia.

IL PROGRAMMA – DOMENICA 29 GIUGNO 2025

ore 8.30: Arese, Museo Storico Alfa Romeo – Viale Alfa Romeo – ritrovo e registrazione.

ore 9.30: esibizione vetture del museo storico e visita al centro documentazione.

ore 10.00: Arese, museo Alfa, presentazione apripista Lancia Stratos con carburante ecologico Asi Green.

ore 10.30: partenza veicoli storici verso l’A9 direzione Como.

Percorso: Partenza museo Alfa Romeo – entrata casello Lainate – si percorre l’A9 fino all’uscita Como Centro – via Cecilio – via Pasquale Paoli – piazzale Camerlata – via Napoleona – via Milano – viale Cesare Battisti lungo le mura – via Nazario Sauro – via Bertinelli (riordino sfilata auto storiche) – via Rodari – piazza Roma- via Giovini – piazza Cavour (expo statica).

ore 11.30: Como, Piazza Cavour, saluto delle autorità e presentazione veicoli al pubblico sul palco.

ore 13: ripartenza da Piazza Cavour verso Via Fontana – via Cairoli – lungo Lario Trento – viale Rosselli – via Borgovico – Villa Gallia (arrivo), sede della Provincia di Como.

ore 14-16: esposizione delle auto storiche nel parco di Villa Gallia e Villa Saporiti.

Nel corso del pomeriggio tra Villa Gallia e Saporiti seguiranno mostre culturali, sfilata di moda, elezione Miss A9.