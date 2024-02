Pitone al collo, cani al seguito e scacciacani in mano minaccia la cassiera in pizzeria: messo in fuga da un cliente

Intorno alle 22 di ieri sera, 9 febbraio, i carabinieri di Fino Mornasco e Mozzate sono stati inviati d’urgenza in una pizzeria dove era stato segnalato un uomo armato di pistola che stava minacciando una cameriera. Poco prima lo stesso, poi identificato in un 48enne della zona, pluripregiudicato, si era presentato all’interno del locale in stato di alterazione, presumibilmente ubriaco, con al seguito due cani aggressivi di grossa taglia ed un pitone al collo. La cameriera e il proprietario della pizzeria, vista la situazione, si sono rifiutati di servirgli alcolici e lo hanno invitato a uscire. In tutta risposta il 48enne ha iniziato ad agitarsi e minacciando di far saltare in aria il locale, aggiungendo che sarebbe ritornato con una pistola. Promessa mantenuta.Si è ripresentato in pizzeria impugnando una pistola con la quale ha minacciato la camerier, solo l’intervento di un cliente ha permesso di allontanare il 48enne.

I militari, giunti sul posto, hanno sentito i testimoni e dopo una veloce ricostruzione sono riusciti a capire di chi si trattasse. Lo hanno raggiunto a casa e hanno fatto scattare la perquisizione rinvenendo l’arma usata, una pistola a salve “scacciacani” marca Bruni modello 92 cal. 9 mm di colore nero, priva di tappo rosso, del tutto simile alle armi in dotazione alle Forze di Polizia.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato in stato di libertà. I carabinieri hanno anche accertato come gli animali fossero posseduti regolarmente.