Video – Piazza Volta, 29enne spinto a terra e preso a calci da tre ragazzi. Portato al Sant’Anna

In un pomeriggio in cui Como pareva già planata ampiamente in zona gialla, se non bianca, piazza Volta ha visto radunarsi un ampio numero di persone.

Questa foto è stata scattata pochi minuti prima delle 18:

Per cause ancora in fase di accertamento, poco prima delle 21, una discussione (sembra scoppiata per motivi più che futili) è degenerata in rissa.

Ad avere la peggio un 29enne, picchiato da tre giovani, per cui è stato necessario l’intervento del 118, non sarebbe comunque in gravi condizioni. E’ stato portato al Pronto soccorso del Sant’Anna.

Sulla dinamica dei fatti indaga la polizia. Dettagli nelle prossime ore. Secondo quanto appreso il 29enne passeggiava con la fidanzata quando i tre, probabilmente dopo aver alzato troppo il gomito, lo hanno attirato per attaccar briga e dopo aggredito. Uno di loro lo ha spinto a terra e gli altri lo avrebbero preso a calci.

Da evidenziare poi come i residenti abbiano segnalato diverse persone alterate dall’alcol intente, al solito, a usare i portoni come vespasiani.