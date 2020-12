Dal sommergibile al cane del contrabbando: storia e leggenda nel gruppo Facebook di Alessandro Dominioni

Un gioiellino davvero.

E’ nato da qualche giorno su Fb il gruppo “Contrabbandieri e finanzieri in Lombardia tra storia e leggenda“.

E’ un preziosissimo archivio di informazioni e storie sul contrabbando, fenomeno radicatissimo nella nostra storia che ormai ha assunto evocazioni leggendarie e mitologiche tra suggestione e cronache antiche.

Il fondatore è il notissimo editore comasco Alessandro Dominioni. Spiega nella presentazione: In questo gruppo vogliamo raccogliere tutto quanto riguarda il contrabbando in Lombardia: testimonianze, fotografie, documenti, aneddoti, racconti, inerenti il periodo del “Contrabbando romantico” e cioè dagli anni ’40 agli anni ’70 del Novecento. Tutti possono partecipare, compresi Finanzieri ed Ex Contrabbandieri”.

Così spuntano piccoli grandi gioielli. Dal sommergibile per il contrabbando:

Al cane contrabbandiere:

Non sveliamo altro, per partecipare al gruppo bisogna fare domanda di iscrizione, qui: