Il magnifico palco del lago di Como, a Villa Erba quest’estate: Il Volo, Cristiano De André e I Pooh

Prosegue e si rafforza il progetto partecipativo, culturale e artistico, ideato e promosso da Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e MyNina, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco.

Il calendario dell’anno, infatti, propone appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza: la musica, con spettacoli nella Villa Antica e nell’area contigua de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio), i concerti, i laboratori e attività per bambini, le mostre e le visite guidate. Un variegato palinsesto di intrattenimento per adulti, giovani, famiglie e bambini per permettere a tutti di fruire di questi luoghi del territorio di Cernobbio: sulla scia di quanto iniziato negli anni precedenti, prosegue l’utilizzo di questi spazi per eventi culturali e di intrattenimento di diverso genere, alcuni ad ingresso libero, altri a pagamento, rivolti ad un pubblico eterogeneo, favorendo condivisione e crescita.

Claudio Taiana , Presidente di Villa Erba S.p.A., dichiara: “Sono molto soddisfatto nel vedere la prosecuzione del progetto culturale iniziato negli scorsi anni e legato all’apertura del compendio di Villa Erba, del parco e dell’ex galoppatoio a tutta la comunità e al territorio. Anche quest’anno, grazie alla sinergia con il Teatro Sociale AsLiCo, con MyNina e con tutte le Istituzioni del territorio siamo riusciti a delineare un palinsesto ampio e inclusivo, ideato per adulti, ragazzi e bambini, con numerosi appuntamenti rivolti anche al pubblico giovane e giovanissimo, e capace di creare aggregazione valorizzando ancora di più il nostro territorio”.

La prima giornata in calendario, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, si tiene domenica 25 febbraio con il primo appuntamento del format “Le Quattro Stagioni di Villa Erba” dal titolo “Il freddo gentile”: si inizia di mattina (ore 11.00) con “Arie d’inverno”, un concerto di arie d’opera, tratte da La Bohème e Turandot di Giacomo Puccini, Don Pasquale di Gaetano Donizetti, Macbeth e Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi. Si prosegue nel pomeriggio (per due gruppi: ingresso alle ore 14.00 e alle ore 15.30) con una visita alla Villa Storica, curata e guidata da Donatella Bonini e con un video omaggio finale, intitolato “Vaghe stelle dell’orsa. Omaggio per immagini a Luchino Visconti”, a cura di Mario Bianchi.

Nel pomeriggio (ore 16.00) nella Sala Feste allegria e spettacolo per bambini (dai 3 anni) con personaggi animati da Paola Rovelli e Dario Tognocchi con “ La fiaba di bacca rossa”.

Si prosegue (ore 18.30) con il Cuarteto Tìpico por Astor: le musiche di Astor Piazzolla echeggiano nel patio, sulle note del del violino (Andrea Marras), del contrabbasso (Antonio Mercurio), del bandoneon (Andrea Coruzzi) e del pianoforte (Romina Vavassori) in uno spettacolo coinvolgente a cura dell’Associazione Culturale Musicale RAPSODY. La giornata chiude (ore 20.30) con uno spettacolo, intitolato A -50, con Marco Ballerini, tratto da “Preparare un fuoco” di Jack London.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria , a partire da mercoledì 21 febbraio (ore 12.00).

Le successive date sono: sabato 13 aprile con “Energia a colori”, dedicata alla primavera, per l’estate l’appuntamento è giovedì 25 luglio con “Parco in festa” , per concludersi domenica 3 novembre con “Sentieri di foglie”.

“Dopo il grande successo dell’anno passato, siamo felici di collaborare ancora con Villa Erba e dare vita a un evento unico: Le Quattro Stagioni – dichiara Simona Roveda , Presidente Teatro Sociale di Como AsLiCo. Questo ciclo di quattro giorni celebra la musica e l’arte, immergendo il pubblico di ogni età nelle diverse atmosfere delle stagioni. Ogni giornata è dedicata a una stagione, offrendo spettacoli e attività che ne catturano l’essenza e la bellezza. Un’esperienza culturale arricchente, che unisce le eccellenze del territorio in un dialogo artistico attraverso il tempo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte”.

Prosegue anche la partnership di Villa Erba con MyNina – agenzia fondata da Gianpiero Canino che opera nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi – che, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production, illumina da luglio a settembre lo spazio de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio) con eventi di grande richiamo e capaci di attrarre un pubblico trasversale e transgenerazionale. “LeSerre Music&Comedy Festival”, che vedrà avvicendarsi una serie di proposte artistiche di grande qualità e prestigio con la partecipazione di artisti rinomati a livello internazionale e di alcuni dei più illustri comici, si svolge dal 18 al 28 luglio.

I POOH, la band per eccellenza che ha fatto la storia della musica italiana, si esibiscono venerdì 19 luglio con un concerto imperdibile per rivivere ancora una volta la loro carriera, scegliendo Cernobbio come unica tappa della Lombardia (ad oggi) per la tournée “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

CRISTIANO DE ANDRÈ, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, arriva mercoledì 24 luglio a Cernobbio con il suo “DE ANDRÉ #DEANDRÉ – BEST OF LIVE TOUR”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il cantautore porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera del padre Fabrizio.

IL VOLO, il trio più famoso al mondo, che ha da poco partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro” e festeggia i 15 anni di carriera e amicizia con il tour “TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO”: venerdì 26 luglio portano sul palco i nuovi brani del primo disco inediti (e in uscita nei prossimi mesi) e i più grandi successi della tradizione musicale italiana, oltre a quelli del proprio repertorio. A questi tre appuntamenti già annunciati e in calendario, se ne aggiungono presto altri.

I biglietti per I Pooh e Il Volo sono disponibili su TicketOne mentre quelli per Cristiano De Andrè, in vendita da domani alle 14, sono acquistabili anche su Ticketmaster.

Forte dell’eccezionale successo del secondo appuntamento del 2023 che ha registrato il tutto esaurito per ognuna delle serate e di quello dell’edizione del 2022 che, sempre con il sold out ogni sera, ha accolto oltre

10.000 spettatori, dal 12 al 14 settembre torna l’appuntamento con il “Lake Sound Park”, che trasformerà ancora una volta lo spazio adiacente al lago in un vero e proprio happening musicale che accompagnerà il pubblico presente dal tramonto alla notte, alla scoperta di mondi ispirati alla natura circostante.

“Siamo estremamente orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Villa Erba ed il Comune di Cernobbio, con i quali lavoriamo da tre anni per promuovere musica e cultura nel nostro territorio. Quest’anno abbiamo avviato inoltre una partnership con Shining Production, eclettica realtà punto di riferimento del mondo degli spettacoli live, attiva da oltre 20 anni – dichiara Gianpiero Canino, CEO MyNina. A luglio tornerà il festival più raffinato di MyNina, che quest’anno prenderà il nome di “LeSerre Music&Comedy Festival”, ispirandoci al progetto di restauro delle serre all’interno del Galoppatoio. A settembre, farà il suo ritorno il “Lake Sound Park”, giunto alla terza edizione e già entrato nel cuore di tutti. I festival di MyNina hanno ormai raggiunto una notevole risonanza a livello nazionale e desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Villa Erba, al Presidente Taiana con tutto il CdA, al Direttore Bonasegale e al suo staff, al Comune di Cernobbio e al Sindaco Matteo Monti, per averci offerto questa straordinaria opportunità”.

All’interno di questo programma, il Comune di Cernobbio propone negli spazi di Villa Bernasconi una mostra dedicata a un Visconti inedito: “FIRMATO LUCHINO. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis”. Il percorso espositivo presenta ai visitatori la collezione epistolare di cartoline e lettere completamente inedite – recentemente ritrovate e custodite dal pronipote Umberto de Paolis – indirizzate da Luchino Visconti, il Conte Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba a Lorenzo de Paolis, maestro di violoncello di Luchino tra il 1917 e il 1924. La corrispondenza, che copre un arco temporale che va dal 1917 al 1965, descrive scambi affettuosi e momenti di quotidianità e permette di approfondire aspetti inediti e poco conosciuti dell’esperienza di vita e formativa di Luchino prima che diventasse il celebre regista a tutti noto. La mostra è aperta dal 25 febbraio al 3 novembre 2024. Il progetto culturale è ideato e curato da Claudia Taibez con la collaborazione di Umberto de Paolis e Marco Marchetti. In occasione della prima giornata de Le quattro stagioni, domenica 25 febbraio alle ore 17.00 il curatore Umberto de Paolis terrà una visita guidata alla mostra, ad ingresso libero.

Alla mostra si affiancano altri appuntamenti, conferenze, laboratori creativi per i bambini e nella Villa Antica, venerdì 1° marzo, è in programma il concerto “Note segrete. Inediti musicali e non solo…”, tenuto dai Maestri Federica Valli, al pianoforte, e Paolo Beschi, al violoncello. I Maestri Beschi e Valli, già docenti al Conservatorio di Como e rinomati concertisti a livello internazionale, hanno messo a punto per l’occasione un programma originale che, partendo da alcune partiture composte da Lorenzo de Paolis, inedite e in prima esecuzione, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale cameristico e romantico, secondo uno spirito caro al periodo di giovinezza di Luchino Visconti e che segnerà la sua formazione culturale e le future scelte artistiche come regista.

“Siamo entusiasti di continuare questo percorso iniziato l’anno scorso insieme a Villa Erba e di investire sempre più risorse, anche per la valorizzazione dell’ex Galoppatoio – dichiara Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio. L’obiettivo è quello di condividere con il pubblico la bellezza delle nostre ville attraverso un programma artistico culturale di grande valore, curato dai professionisti del nostro territorio. Al pubblico de “Le Quattro Stagioni di Villa Erba” il Comune di Cernobbio propone un omaggio a Luchino Visconti, incentrato sull’esposizione a Villa Bernasconi di una collezione epistolare inedita di cartoline e lettere del grande regista

e dei suoi familiari al maestro di violoncello Lorenzo De Paolis, recentemente ritrovata e custodita dal

pronipote Umberto de Paolis.”

INFO

Villa Erba / Le 4 Stagioni

Eventi ad ingresso gratuito

Info: www.villaerba.it//cultura – http://www.teatrosocialecomo.it/

Villa Bernasconi

Ingresso gratuito nelle quattro giornate (per “Le quattro Stagioni” e capienza limitata) con prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu

Comune di Cernobbio

www.comune.cernobbio.co.it

MyNina

https://www.mynina.live/it/home/

LE 4 STAGIONI DI VILLA ERBA 2024

promosso da Villa Erba

in collaborazione con Teatro Sociale di Como AsLiCo

con il contributo di Comune di Cernobbio

con il patrocinio di Provincia di Como, Comune di Como e Camera di Commercio Como-Lecco

domenica, 25 febbraio 2024

IL FREDDO GENTILE

Inverno PROGRAMMA

ore 11.00 – Patio

ARIE D’INVERNO

Concerto di arie d’opera

da La Bohème di Giacomo Puccini

Donde lieta

Suji Kwon, soprano

da La Bohème di Giacomo Puccini

Che gelida manina

Davide Battiniello, tenore

da Don Pasquale di Gaetano Donizetti

Quel guardo il cavaliere

Aloisia De Nardis, soprano

da Macbeth di Giuseppe Verdi Come dal ciel precipita BaoPeng Wang, basso

da Turandot di Giacomo Puccini

Tu che di gel sei cinta

Suji Kwon, soprano

da Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi

Il lacerato spirito

BaoPeng Wang, basso

da La Bohème di Giacomo Puccini

Quando m’en vo

Aloisia De Nardis, soprano

da La Bohème di Giacomo Puccini

O soave fanciulla

Suji Kwon, soprano

Davide Battiniello, tenore

Pianoforte Eric Foster I cantanti vincitori e finalisti del 75° Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, accompagnati al pianoforte dal M° Eric Foster, si esibiranno in alcune delle più belle arie, tratte dalle opere dei grandi compositori italiani. Tra queste, La Bohème di Giacomo Puccini, opera che inaugurerà la Stagione 2024-25 del Teatro Sociale di Como.

ore 14.00 e 15.30

VISITA GUIDATA DI VILLA ERBA

A cura di Donatella Bonini

Vaghe stelle dell’orsa. Omaggio per immagini a Luchino Visconti a cura di Mario Bianchi

La prof.ssa Bonini guiderà i visitatori nella scoperta delle prestigiose ed eleganti sale della Villa. Chiuderà il tour la visione di un videomaggio al cinema di Luchino Visconti, a cura di Mario Bianchi.

ore 16.00 – Sala Feste

LA FIABA DI BACCA ROSSA

Spettacolo con personaggi animati per bambini dai 3 anni

Animatrice/burattinaia Paola Rovelli

Attore, animatore/burattinaio Dario Tognocchi

Sulla scena e nella baracca, sono numerose le creature che prendono vita: burattini, pupazzi e sagome, che personificano gli animali veri e fantastici che popolano il bosco. Uno spettacolo che è frutto di un lungo lavoro artistico e artigianale che Paola Rovelli e Dario Tognocchi hanno condotto utilizzando materiali come legno stoffa e cartapesta.

Bacca rossa, la nostra protagonista, è l’ultima ad essere rimasta sull’albero appesa al ramo, al sopraggiungere dell’inverno. Le sue sorelle, infatti, sono già partite verso le montagne di Ambarabà, condotte nel becco, dagli uccellini del bosco. Bacca rossa invece è rimasta da sola e dovrà affrontare tutte le difficoltà che con l’inverno stanno per sopraggiungere.

La scena, oltre alla baracca dei burattini, contiene un grande libro dove per magia prendono vita alcuni dei personaggi, come topi e uccellini. Uno spettacolo che è anche una avventura dentro le stagioni e quindi un percorso di iniziazione e crescita. Al tempo stesso è uno spettacolo che invita a riflettere sui temi ecologici più attuali: il rispetto dell’ambiente, la conoscenza degli elementi di natura, l’amore per i boschi e gli animali.

ore 18.30 – Patio

CUARTETO TÌPICO POR ASTOR

Andrea Coruzzi (1998)

Fantasia por Astor

Astor Piazzolla (1921 – 1992)

Cuatro Estaciones Porteñas

Primavera Porteña, Verano Porteño, Otoño Porteño, Invierno Porteño La muerte de l’Angel

Romance del diablo Oblivion

Libertango

Bandoneon Andrea Coruzzi Violino Andrea Marras Contrabbasso Antonio Mercurio Pianoforte Romina Vavassori

A cura di Associazione Culturale Musicale RAPSODY

I musicisti protagonisti di questo concerto, oltre ad essere meravigliosi esecutori di tango per la loro formazione e per aver collaborato con grandi solisti ed aver suonato in formazioni di prestigio, sono tutti grandi amanti del tango. Ciò porta inevitabilmente a far si che chi ascolta venga avvolto dalla passione e dall’energia di questa musica e del suo ritmo inconfondibile. Inoltre, se per le “Stagioni” di Piazzolla vengono usate le partiture originali composte dallo stesso Astor per il suo Cuarteto Tìpico, gli altri brani sono stati trascritti ed adattati appositamente da Andrea Coruzzi, in modo tale da far emergere le diverse sonorità di ogni singolo strumento, esaltando così i fraseggi e le immortali linee melodiche di questi pezzi.

ore 20.30 – Patio

A – 50

Spettacolo tratto da “Preparare un fuoco” di Jack London

con Marco Ballerini

Oggi, molto spesso, diciamo: “Che freddo che fa quest’inverno?!”, anche se il freddo non c’è.

Ci imbacucchiamo come se dovessimo attraversare il Polo Nord, anche se poi restiamo poco tempo all’aperto e, appena possiamo, ci intrufoliamo in negozi, dove le temperature sono quasi equatoriali. Per noi italiani, certe città non sono per niente fredde; in altre, invece, il freddo è di casa. Il freddo vero, in pochi lo conosciamo, in pochi lo abbiamo davvero provato. Meno 15? Meno 20? Meno 25? Sì, a queste temperature fa freddo, è vero. E se ci trovassimo a meno 50? Riusciremmo a camminare nella neve per otto ore a 50 gradi sottozero?

“A -50” è un racconto tratto dal libro “Preparare un fuoco” di Jack London, in cui un uomo deve percorrere 45 chilometri nelle foreste del Klondike, la regione dello Yukon, nel Canada nord- occidentale. E per sopravvivere deve sapersi preparare un fuoco, e non può permettersi di farlo spegnere perché altrimenti ha solo pochi minuti per rimediare.

INFORMAZIONI

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite

a partire da mercoledì 21 febbraio ore 12.00.

Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento,

si prega di essere puntuali. Info su www.villaerba.it//cultura e www.teatrosocialecomo.it

FUORI VILLA

Villa Bernasconi – Cernobbio

dalle ore 10.00 alle 18.00

FIRMATO LUCHINO. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis

Mostra curata da Umberto de Paolis

Organizzata da Comune di Cernobbio in occasione de “Le quattro stagioni di Villa Erba”

Il progetto culturale, ideato e curato da Claudia Taibez con la collaborazione di Umberto de Paolis e Marco Marchetti, prevede la realizzazione una rassegna incentrata sull’esposizione di una collezione epistolare di cartoline e lettere completamente inedite – recentemente ritrovate e custodite dal pronipote Umberto de Paolis – indirizzate da Luchino Visconti, il Conte Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba a Lorenzo de Paolis, maestro di violoncello di Luchino tra il 1917 e il 1924.

La corrispondenza, che copre un arco temporale che va dal 1917 al 1965, descrive scambi affettuosi e momenti di quotidianità e permette di approfondire aspetti inediti e poco conosciuti dell’esperienza di vita e formativa di Luchino prima che diventasse il celebre regista a tutti noto.

ore 17.00

VISITA GUIDATA IN COMPAGNIA DEL CURATORE

con Umberto de Paolis