Il paese meraviglia sul monte del Lago di Como e gli straordinari Concerti del Tramonto: trionfano le suite per violoncello di Bach

Nuovo appuntamento a Brunate con I Concerti del Tramonto. Come noto la rassegna si svolgerà presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Brunate (salvo diversa indicazione) e proporrà un programma, ricco e variegato, che si snoderà in diversi appuntamenti. Dopo un esordio fortunato con il Duo Ughetti seguito dallo splendido risultato del pianista jazz Carlo Uboldi, sabato 9 novembre alle 18 sarà il turno del violoncellista barocco Paolo Beschi con il concerto Un arco verso il cielo. Viaggio attraverso le Suite per violoncello solo di J. S. Bach.

Beschi, in compagnia di Umberto de Paolis, cercherà, attraverso musica e parole, di avvicinare il pubblico ai segreti, alla poesia e alla sapienza che porta all’incredibile bellezza delle Suites per violoncello solo di J. S. Bach. Nonostante l’indiscutibile fama di cui godono le Suites per violoncello solo, non si conoscono con certezza la data di nascita, l’occasione compositiva, il destinatario, né può essere indagato il manoscritto dell’autore. Pertanto la raccolta è ancora avvolta parzialmente nel mistero, e un’aura quasi di leggenda continua ad ammantare questi capolavori, sollecitando curiosità in chi è animato dalla volontà di indagare, studiare, conoscere criticamente. Perché le Suites si possono ascoltare e riascoltare innumerevoli volte, lasciandosi semplicemente avvolgere dalla magia delle note, ma si può anche andare oltre e cercare di indagare i molteplici percorsi dell’universo che sta dietro ai suoni.

Diplomato al Conservatorio di Brescia, Paolo Beschi si perfeziona con Franco Rossi, celebre violoncellista del Quartetto Italiano. Per dieci anni collabora con “Il Gruppo Musica insieme di Cremona”. Si dedica al repertorio barocco e, nel 1985, è cofondatore de “Il Giardino Armonico”, ensemble che riscuote successo internazionale, svolgendo un’intensa attività concertistica nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo. Dal 1980, collabora con la moglie a “La Gaia Scienza”, specializzandosi nel repertorio classico-romantico su strumenti originali. Incide per la Winter&Winter ed è stato invitato al Bach Festival di Weimar e per workshop dall’orchestra Bayerische Rundfunk e dall’Orchestra Theresia. È stato docente di Quartetto e Musica da Camera nei Conservatori di Brescia e di Como.