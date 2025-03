“La casa delle storie”, la pura magia nel borgo in provincia di Como ora diventa un libro: parte la raccolta fondi

“C’era una volta nel borgo di un paesello…”. Comincia così, proprio come in una fiaba, il bellissimo progetto “La Casa delle Storie” promosso dall’Associazione Culturale Piccolo Teatro Quotidiano di Albese con Cassano che, dal 2021, promuove corsi, progetti sul territorio, laboratori e spettacoli con una particolare attenzione alla cura di legami virtuosi con gli artisti, i luoghi e la comunità.

Ed è proprio da questo slancio che è nata “La Casa delle Storie”, una cascina nella quale il tempo si è fermato e dove trovano spazio iniziative teatrali, musica, storytelling e incontri.

Un progetto e una storia bellissimi raccontati oggi da un libro omonimo scritto e illustrato da due delle anime dell’Associazione, il regista Stefano de Luca, allievo e assistente alla regia di Giorgio Strehler, vicedirettore dell’Accademia Internazionale della Commedia dell’Arte del Piccolo Teatro e, per alcuni anni, direttore delle Scuole del Teatro del Teatro Sociale di Como, e la talentuosa scenografa e illustratrice Ester Castelnuovo, che aspetta di vedere la luce grazie a una campagna di crowdfunding che, da oggi alla fine di aprile, si propone l’obiettivo di raggiungere la cifra di 6000 euro grazie alla quale stampare le prime 400 copie donando, in cambio dell’aiuto di chi vorrà dare il proprio sostegno, cartoline digitali, kit per realizzare un piccolo teatro, poster, copie del libro ma anche merende, apericene e narrazioni proprio tra le mura della Casa.

Perché il cuore di questo racconto è proprio lei, questa vecchia cascina nel cuore di Albese con Cassano a due passi dall’antica torre di avvistamento medievale e dal bosco, tra muri che raccontano una lunga storia che inizia già nel Settecento fino ad arrivare a quando la casa, parte dei possedimenti della marchesa Ida Parravicini di Persia, fu ceduta a un contadino e fu abitata fino almeno agli anni Settanta, “una piccola casa contadina disabitata che fece innamorare di sé un regista che passava di lì. Fu amore a prima vista. Il regista incontrò l’anziana proprietaria Fermina che, con i suoi ricordi di bambina, lo trasportò in un mondo antico fatto di persone e oggetti semplici e piccoli tesori quasi dimenticati. Una stretta di mano e LA CASA DELLE STORIE era nata: un luogo di incontri, narrazioni, musica e spettacoli”.

Un libro rivolto “sia ai bambini che agli adulti ancora capaci di sognare”, come spiega l’Associazione raccontando questo libro fatto di aneddoti e ricordi di un mondo rurale che non c’è più, ma anche della nuova vita di questa casa che, tra il teatro-stalla, la soffitta musicale e la cucina della nonna si è riscoperta capace di rinascere grazie a chi, come il Piccolo Teatro Quotidiano, è ancora capace di sognare “un paese di storie condivise, consapevole del suo passato e delle sue radici profonde nella cultura di questa terra, ma attivo nel presente e proiettato nel futuro”.

Per conoscere tutte le iniziative dell’Associazione Culturale Piccolo Teatro Quotidiano visitate il SITO DELL’ASSOCIAZIONE.

Per sostenere la campagna di crowfunding per la pubblicazione del libro “La Casa delle Storie” visitare la sezione dedicata sulla piattaforma Ideaginger.