Premio Internazionale di letteratura Città di Como: ecco i finalisti. Proclamazione al Teatro Sociale

Sono stati selezionati dalla Giuria i finalisti delle diverse sezioni della IX edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como. Il Premio Letterario Città di Como, patrocinato dalla Regione Lombardia e da altre importanti istituzioni pubbliche e private, è nato nel 2014 da un’idea di Giorgio Albonico e oggi rappresenta uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani. Le iscrizioni di quest’anno sono state quasi tremila. Il Premio e la Giuria anche per l’edizione 2022 conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegneranno ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi di 28.000 euro. Il romanzo ine dito vincitore verrà pubblicat o dall’editore Francesco Brios chi; verranno inoltre assegnati premi speciali, per opere di prosa o poesia, a persone in regime di detenzione; assegnati anche Soggiorni Premio nei primari alberghi del territorio elencati sul sito del Premio. La giornata finale in cui verranno proclamati i nomi vincitori delle diverse sezioni si svolgerà nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como il pomeriggio del 30 ottobre 2022.

La rosa dei finalisti delle diverse sezioni del Premio è così composta

Edito narrativa

AMERIGHI MARCO, BECHERUCCI ISABELLA, BIGNARDI DARIA, CALIARI PIER FEDERICO, CARTA ELEONORA, CHIELLO FILIPPO, CORTELLINI PAOLA, DONGHI PINO, D’URSO DAVIDE, FOGLI PATRICK, FROVA ANDREA E MARENZANA MARIAPIERA, GRAMOLINI GIORGIO, LOSSO ENRICO, MALATERRA LAURA, MONTANARI RAUL, RAVALLESE CINZIA, RIVA GIGI, SASSI IDA, TASSINARI SIMONETTA, TIRINI SANDRO, TURANO GIANFRANCESCO, ZACCURI ALESSANDRO

Edito poesia

BUX ANTONIO, CALABRÒ CORRADO, FRUNGILLO VINCENZO, MAUGERI ANGELO, MORINELLI PASQUALE, PANETTA ALFREDO, STOCCORO GIANCARLO

Bambini e ragazzi

BENETTI MARCO, FASANOTTI ROBERTA, MAGGI ANDREA, VANNUCCI VIVIANO, WIDENHORN VIRIDIANA OTTAVIA

Saggistica edita e inedita

AMATI ROBERTO, ARCIDIACONO EUGENIO, BINDI LUCA, BUCCOLIERO COSIMA E UCCELLO SERENA, CIULLA GIUSEPPE E CATANIA CATIA, COSTA FRANCESCO, FUSO SILVANO, GABRIELLI FRANCO, LONATI GIADA,MANZI GIORGIO, MENCINI GIANNANDREA, NUCCI PAOLO, RATTO PIETRO, SOUMARÉ MASSIMO, TRIONE VINCENZO

Racconto

DENTI ELISA, FOTI LORENZO, GEMO GIULIANO, NEGRETTI CARLA, RIGHENZI CLAUDIO, SCHIAVON DAVIDE

Inedito narrativa

GAVARONE GIACOMO, GIANNITRAPANI ANGELA MARIA GIOVANNA, GRILLO NICOLETTA, MAINARDI RICCARDO, PIROVANO ROSANNA, ROLLA GIAN ANDREA

Inedito poesia

MORRESI DANIELE, PAGANARDI ALESSANDRA

Opera autobiografica

FRANCESE RITA, HOUDA AMEUR, MEDILE GIUSEPPE, ROCCA GIORGIO E RUBERTO THOMAS

Opera a tema

ANGRI GIN, LA RUSSA GIACOMO, LOFFREDI EVELINA, PROFETA DANIELE, RACITI ANDREA

Opera prima

BREGGIA ANTONELLO, FANTÒ GIAN CARLO, GEDDO BRUNO, GRANATO LUCA, MOTTOLA GIOVANNI, OTTONELLO FRANCESCO

Opera estera

BELTRAMI MATTEO, PEDRUZZI MORENA, ROSSI FILIPPO, WULLSCHLEGER ELENA

premiocittadicomo.it/