Premio ‘Scritture di lago’ ecco i magnifici cinque finalisti: poi gran finale a Villa Erba

Sono stati decretati i finalisti della quinta edizione del Premio letterario che ama i laghi, dopo attenta valutazione da parte dei componenti del Comitato di Lettura e degli studenti dello IULM.

La cinquina finalista per la sezione “ Editi – Premio dei Laghi ” è composta da:

Il mio dovere di Patrizia Emilitri edito da TEA, la storia di un matrimonio perfetto raccontata a due voci e ambientato a Como.

La scomparsa di Elisa Ohlsen di Antonio Fusco edito da Rizzoli, il ritrovamento del cadavere di una ragazza scomparsa sette anni prima vicino alle rive del lago di Albano è oggetto di una perturbante indagine

I Monteleone di Lucia Tilde Ingrosso, edito da Baldini & Castoldi, un’avvincente saga famigliare ambientata a Milano e sulle rive del Lago Maggiore

Ritroverò Leonardo? di Alberto Pizzi, edito da Vallecchi Firenze, un intrigo internazionale ambientato principalmente a Baveno e Verbania in cui la ricerca dei disegni perduti di Leonardo da Vinci si intreccia con vicende finanziarie di una banca locale.

Un sasso nel lago di Matteo Severgnini edito da Todaro, un’indagine sull’omicidio di una escort a Milano dell’investigatore privato Marco Tobia che ama vivere nel silenzio dell’Isola di San Giulio sul lago d’Orta.

Menzioni a Enigma Tiziano di Chiara Montani edito da Garzanti, un avvincente giallo storico ambientato tra Venezia e il lago di Garda incentrato sul ritrovamento di un quadro di Tiziano; Il Giardino del Tiglio di Gabriel Garko e Gino Saladini edito da Baldini & Castoldi, una storia di rapporti famigliari tra Edoardo, anziano professore affetto da Alzheimer che si ritira in una villa sul lago di Como, e il figlio del quale non accetta le scelte di vita; Sabbie del passato di Marco Piozzini e Amédéo Wermelinger edito da Salvioni ambientato tra il lago Maggiore e la Repubblica dell’Ossola

I testi finalisti verranno sottoposti alla giuria composta da Severino Colombo, giornalista del Corriere della Sera, Marina Marazza, scrittrice e giornalista vincitrice dell’edizione 2023, Franco Vanni, giornalista de La Repubblica e scrittore, Paola Pioppi, giornalista de Il Giorno e ideatrice del festival letterario “La passione per il delitto”, Sergio Roic, giornalista del Corriere del Ticino, e Scrittore e Glauco Peverelli, presidente di Parolario e librario.

Gli autori delle opere finaliste riceveranno un riconoscimento di 250 euro ciascuno; mentre spetterà al primo classificato un’opera dell’artista Walter Tacchini e un ulteriore premio di 500 euro.

Sono stati scelti dagli studenti di un Master di Traduzione dello IULM coordinati dal professor Andrea Di Gregorio i finalisti del “Premio Ponti sull’acqua – per la traduzione edita in lingua italiana” al traduttore di un’opera edita in lingua estera e ambientata in località sull’acqua, ogni finalista riceverà un premio di Euro 250 mentre il vincitore riceverà un’opera dell’artista Walter Tacchini e un ulteriore importo di Euro 250:

Annalisa Di Liddo per Bestie di Dizz Tate edito da Neri Pozza; Stefania Forlani per Tre amici geniali verso la fine del mondo di Jonas Jonasson, edito da La Nave di Teseo; Roberta Zuppet per Cuore di Ghiaccio di Wendy Webb edito da Libreria Pienogiorno. Menzione per Carlotta Clerici per il suo Elogio della Passione edito da Ventanas, scritto in francese e successivamente da lei tradotto in italiano.



La giuria finale è composta dal presidente di Scritture di Lago Guido Stancanelli, Bérénice Capatti, Carla Palmieri, Andrea Di Gregorio, Enrico Marletta, Ambretta Sampietro, Alessandro Storti.

Il premio speciale “Giovani Autori”, che consiste in un’opera dell’artista Walter Tacchini e 500 euro, per un autore di età massima fino a trentacinque anni, è stato assegnato a Jacopo Panizza, che con lo pseudonimo di Paco Jasa è autore insieme a Sabrina Corsini di Precipitazioni sparse edito da Astarte. Nato a Brescia nel 1990, è autore e regista. Ha conseguito un MA in regia presso la Mountview Academy of Theatre Arts di Londra. Nel 2022 è stato finalista alla Biennale di Venezia nell’ambito del College per Autori under 40, sotto la guida di Davide Carnevali. Tra i suoi testi Balena 52-hertz (2020, Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo) e Specie Lazzaro (2022, esito del laboratorio drammaturgico Scritture condotto da Lucia Calamaro).

La premiazione di Scritture di Lago 2024 è prevista per giovedì 5 dicembre a Cernobbio, a Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4.

Seguiranno eventi di presentazione delle opere finaliste e segnalate Verbania il 6 dicembre presso la sede dell’Unione Industriale, e a Lugano il 10 dicembre presso la Biblioteca Salita dei Frati.

«Siamo molto soddisfatti della qualità delle opere ricevute e del prestigio delle case editrici che hanno candidato i propri volumi. Un ringraziamento speciale per la preziosa collaborazione va al Comitato di lettura e agli studenti dello IULM» – dice Guido Stancanelli presidente del premio Scritture di Lago.

Ambretta Sampietro curatrice dell’iniziativa racconta: «Anche quest’anno il premio ha avuto un riscontro molto positivo e di qualità, è sempre bello e emozionante immergersi nella lettura di opere che hanno l’acqua come denominatore comune.».

Scritture di Lago nasce sia per promuovere la diffusione della lettura sia per diffondere la conoscenza degli splendidi laghi, in particolare quelli dell’area prealpina, del loro patrimonio economico, ambientale e culturale, favorendone la promozione turistica ed economica.

Il premio è organizzato dall’associazione no profit LarioIn con il sostegno di Banca Generali Private e della Comunità di Lavoro Regio Insubrica; gode dei patrocini di Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Como, Città di Lugano, Comune di Varese, Città di Avigliana, Comune di Arona, Comune di Baveno, Città di Verbania, Confindustria Como, Unione Industriale Verbano Cusio Ossola, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola, Distretto Turistico dei Laghi, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, FAI Lombardia e dell’associazione culturale La Gente di Lago.