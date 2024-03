Affare miliardario sul confine: la svizzera Swisscom compra Vodafone Italia per l’integrazione con Fastweb

Swisscom ha annunciato oggi che acquisterà Vodafone Italia per 8 miliardi di euro per fondere l’attività con la sua controllata Fastweb. L’operazione creerà il secondo operatore italiano di telefonia fissa dietro Telecom Italia, con una forte presenza nel segmento business, e un operatore leader nella telefonia mobile. L’obiettivo dell’operazione è l’integrazione con Fastweb, già di proprietà dell’operatore telecom svizzero. Il marchio attuale di Vodafone resterà al massimo per 5 anni.

Nella nota, Swisscom spiega che “la combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita a un operatore convergente leader in Italia. Le economie di scala, la struttura dei costi più efficiente e le significative sinergie run-rate di ~600 milioni di euro all’anno, consentiranno alla nuova compagnia di generare un elevato valore per tutti gli stakeholder, di sostenere gli investimenti e di offrire servizi convergenti innovativi e a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato”.

Swisscom considera questa transazione “un passo fondamentale per Swisscom al fine di raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. Swisscom intende aumentare il dividendo e di mantenere il suo eccellente rating di credito aziendale”. La transazione resta soggetta all’approvazione delle autorità regolamentari e delle altre autorità competenti, si precisa ancora nella nota. Non viene richiesto il voto degli azionisti Swisscom.