Genio comasco: Foliae Surfaces, gioiello green e tutto under 30. Fibre e tessuti naturali per arredi e pareti

Un’azienda giovane e orientata alla tutela dell’ambiente: la comasca Foliae Surfaces è sempre più green.

In occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, infatti, l’azienda di Lurate Caccivio che produce carte da parati e superfici per l’arredamento e l’interior design presenta il sistema di rivestimenti murali da interni ‘’Foliae for planet”.

“Veniamo da più di 20 anni di attività nel settore delle materie plastiche – spiega l’amministratore Giuseppe Cerizza – dopo tanti anni di lavoro in questo ambito con materie plastiche non sostenibili, abbiamo deciso di cambiare registro e iniziare a lavorare su prodotti diversi. Quest’anno è nata quindi questa attività produttiva con obiettivo di entrare nel mondo dell’arredamento con materiali più sostenibili ed ecologici, trasferendo le nostre conoscenze anche ai giovani provenienti dalle realtà scolastiche della zona. Infatti, tutti i nostri dipendenti hanno meno di 30 anni”.

La mission di Foliae Surfaces è infatti produrre e vendere carte da parati e rivestimenti per l’arredamento dalla forte connotazione green. L’azienda nasce nel 2021 da un team di tecnici del settore che vogliono sostituire al vecchio parato in vinilico, fibre naturali e materiali di provenienza ecologica e sostenibile.

Il sistema innovativo ed ecologico “Foliae for planet” si compone di carte da parati in fibra naturale a base cellulosica o di tessuti naturali, stampati con inchiostri esenti da Voc e altri solventi volatili. In quest’ottica, gli inchiostri utilizzati per la realizzazione delle stampe sono tutti a base acqua e certificati secondo le normative Ul Ecologo, Ul Greenguard Gold e con stampe che soddisfano i criteri AgBB3 a bassissime emissioni di Voc.

Per rendere completamente ecologico il sistema di rivestimento, il team di tecnici del Foliae Research Centre ha messo a punto un kit di posa composto da una colla altamente performante, formulata a partire da amidi naturali. Il prodotto è stato sviluppato nel centro ricerche di Como e viene fornito insieme ai teli di carta da parati realizzati dal laboratorio grafico Atelier Foliae.

“Le carte da parati ‘’Foliae for planet’’ sono altamente ecologiche e la combinazione col sistema adesivo messo a punto dai nostri tecnici rende il prodotto assolutamente riciclabile con la carta o le fibre naturali – aggiunge Cerizza – Inoltre, può essere reimmesso nel ciclo degli scarti idonei al riutilizzo in ottica di economia circolare. Anche questa iniziativa, presentata in concomitanza con la Giornata Mondiale per l’Ambiente, ha lo scopo di sottolineare la nostra forte attenzione verso i temi ambientali ed essere uno stimolo per invitare i nostri clienti a riflettere sull’importanza dell’impatto che ogni nostra scelta quotidiana ha sul futuro del Pianeta”.

Per questo, anche il packaging nel quale viene fornito il kit di posa è stato realizzato con tessuto riciclato e potrà essere riutilizzato in varie situazioni e infinite volte. “Un prodotto di seconda vita che diventerà un alleato delle vostre iniziative anti spreco”, conclude il titolare di Foliae Surfaces.