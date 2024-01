Como, Gaddi confermato per acclamazione alla guida di Forza Italia: i nomi degli eletti al Coordinamento Provinciale

Il Congresso Provinciale di Forza Italia che si è svolto oggi pomeriggio a Como a Villa Gallia ha visto la conferma per acclamazione del consigliere regionale Sergio Gaddi nel ruolo di coordinatore provinciale uscente e unico candidato.

Il deputato comasco di Forza Italia Paolo Emilio Russo ha svolto il ruolo di Presidente del Congresso Provinciale lariano cui ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Ha detto Russo: “Sergio Gaddi è una colonna portante di Forza Italia, e un modello di coerenza politica fin dalla fondazione del movimento. Berlusconi ha puntato su di lui, come consigliere regionale, ed è stato lungimirante. Berlusconi ha avuto successo in vari campi ma andava fiero soprattutto della qualità della classe dirigente che aveva scelto per mettersi al servizio della comunità e dei cittadini. Berlusconi sarebbe fiero degli azzurri comaschi che sono stati scelti per il coordinamento e per il congresso nazionale”. Il deputato poi ha rimarcato la necessità che Como colga l’occasione del boom del turismo valorizzando il lago come via d’acqua.

A Villa Gallia sono intervenuti, prima del voto, l’europarlamentare azzurro Massimiliano Salini e l’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia. “La migliore politica è quella che dà a tutti la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità. La creatività del popolo europeo significa ingegnarsi costruendo il proprio benessere attraverso ciò che produce, e noi con il Ppe siamo il pilastro dell’unione”, ha detto Salini invitando al voto per Forza Italia alle prossime Europee. “In questa provincia Forza Italia deve ripartire con entusiasmo per la ricostruzione dell’area moderata. Si tratta di una sfida complessa, bisogna aprire le porte alle tante persone di centrodestra che non so riconoscono nelle altre forze sovraniste e populiste e ricostruire il tessuto dell’area moderata” ha aggiunto Sorte.

“Abbiamo una storia che parla per noi, e io sarò pronto a confrontarmi con tutti e con tutte le idee, con spirito costruttivo evitando facili tattiche e ipocrisie. Dobbiamo mettere al centro i valori, in un periodo in cui la politica è emozionale e dipende dall’autorevolezza del leader”, ha evidenziato dopo l’elezione Gaddi (che rimarrà in carica tre anni). Ha poi sottolineato: “Abbiamo valori chiari, in primis la libertà, dobbiamo avere il coraggio di saperli trasmettere con la stessa forza del nostro fondatore Silvio Berlusconi. Como e tutta la provincia godono di flussi turistici fantastici e non hanno bisogno di provincialità, hanno bisogno di una visione forte e che sia all’altezza della fama internazionale di cui gode. Como ha bisogno del futuro che merita”. Ha fatto gli onori di casa Fiorenzo Bongiasca, presidente dell’Amministrazione Provinciale di Como.

Il Congresso Provinciale di Como ha eletto anche i 12 membri elettivi del Coordinamento Provinciale. Sono: Helga Bellugi, Riccardo Busana, Chiara Ferrario, Giovanni Fontana, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Andrea Lapenna, Daniele Maggi, Francesco Martinelli, Domingo Merry del Val, Luca Signorini, Antonietta Sosio.

Eletti dal Congresso anche i 7 Delegati comaschi al Congresso Nazionale di Roma previsto per il 23 e 24 febbraio 2024. Sono: Renato Acquistapace, Diego Cecchetto, Mattia Commisso, Gianluca Fumagalli, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Luca Signorini.

La stagione congressuale in Lombardia chiama al voto i 17.000 iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trent’anni fa.