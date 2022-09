Elezioni, gli altri eletti comaschi: alla Camera Braga (Pd) e Zoffili (Lega) con Molteni. Butti (FdI) al Senato

Sono finalmente arrivati i dati per la quota proporzionale che riguarda i comaschi.

Per quanto riguarda la Camera (Lombardia 2 P02): ce l’ha fatta il leghista Eugenio Zoffili (che si aggiunge a Nicola Molteni, vittorioso però all’uninominale), mentre non è stato eletto il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Molinari (che però era in una posizione proibitiva); nessun forzista comasco approda alla Camera da questo collegio, l’unico eletto è Stefano Benigni.

Per il Pd ce l’ha fatta invece Chiara Braga, che era capolista per la Camera in questo plurinominale.

Non torna a Roma, invece, il deputato comasco uscente dei Cinque Stelle, Giovanni Currò.

Per Azione-Italia Viva l’eletto è Mauro Del Barba (Anna Veronelli non ce l’ha fatta nell’ “impossibile” uninominale).

Per l’Alleanza Verdi-Sinistra stacca il biglietto per Roma Devis Dori (non comasco).

Per quanto riguarda il Senato, Alessio Butti (Fratelli d’Italia) torna a Roma grazie alla posizione da capolista nel collegio plurinominale Lombardia P01. A Palazzo Madama anche la forzista Licia Ronzulli, non comasca ma eletta a Como nell’uninominale.