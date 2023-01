Elezioni regionali, venerdì 27 Carlo Calenda (per Moratti presidente) a Como: appuntamento all’Hilton

Venerdì 27 alle 21:00, Carlo Calenda, leader del Terzo Polo sarà a Como, all’Hilton Lake Como in via Borgovico, per presentare i 6 candidati alle elezioni regionali e le proposte per il futuro della Lombardia con Moratti. Saranno sul palco con Carlo Calenda, Elena Bonetti, Mauro Del Barba, Maria Chiara Gadda, Mariastella Gelmini e Giusy Versace. Insieme presenteranno i 6 candidati del Terzo Polo: Anna Veronelli, capolista, Alberto Gaffuri, Barbara Ferrari, Lorenzo Pedretti, Silvia Gorla e Giovanni Vanossi. Per prenotare un posto a sedere scrivere a terzopolocomo@gmail.com