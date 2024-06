Europee, dati comaschi e feudo Figino espugnato: le tre gioie Pd di Orsenigo. “Ora siamo più forti”

Esulta il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo per il risultato del partito a Como (oltre il 24%) e provincia (secondo partito con il 18%). In più, il candidato sostenuto nel feudo di Figino Serenza, Stefano Tomaselli, ha scalzato con il 54,7% il sindaco leghista ricandidato Roberto Moscatelli (45,29%). “A urne chiuse e risultati consolidati, queste elezioni restituiscono due dati su cui riflettere – dice Orsenigo in una nota – Il primo: il Partito Democratico si conferma come principale forza di opposizione. Una forza e una comunità in grado di dire la propria e dare battaglia sui temi urgenti in Italia e in Europa. Il PD ne esce indubbiamente rafforzato”.

“A freddo, il risultato positivo, però, non può essere un punto di arrivo quanto un punto di partenza per continuare lungo una strada chiara di alternativa politica – prosegue il consigliere regionale Dem – Il secondo dato innegabile è l’altissima percentuale di astensionismo. Una persona su due ha rinunciato a un proprio diritto e alla propria voce. C’è una distanza enorme tra politica e cittadini, tra il palazzo e la gente. Va colmata con proposte, idee, ma soprattutto con azioni concrete e urgenti. Questa è la direzione da seguire”,

“Ora – conclude Orsenigo – si torna al lavoro sul territorio per dare risposte ai cittadini. In Regione Lombardia, serve una nuova sanità; servono trasporti efficienti; servono politiche a tutela dei più fragili, delle famiglie, dei giovani; serve attenzione e cura per il territorio. Battaglie che certo non vengono cancellate dai risultati positivi di queste ore. Siamo l’alternativa alla politica della Giunta Fontana che su tutti questi dossier è tragicamente immobile da anni. Sono convinto che “fare politica” equivalga a tentare di cambiare la vita delle persone in meglio. D’altronde è lo spirito con cui molti dei nostri candidati – tanto al Parlamento europeo, quanto nei comuni lariani – si sono messi a disposizione. A loro va tutta la mia gratitudine per l’ambizione, il coraggio e la passione di cambiare le cose. In nome di questo spirito di servizio continuiamo a lavorare”.