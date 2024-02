Fratelli d’Italia, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli pigliatutto: segretario a Como città. Tutte le nomine

In attesa di prendere la guida di Fratelli d’Italia anche su tutto il territorio provinciale, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli – nome capofila della corrente interna al partito comasco nata in opposizione a quella storica ai tempi delle tensioni fortissime per ultime regionali – diventa anche coordinatore cittadino della città di Como, in barba alla distanza con il comune che amministra. Le nomine – molte, oltre a questa – sono state rese note oggi.

“È con grande entusiasmo che presento il nuovo direttivo provinciale di Fratelli d’Italia Como – spiega l’attuale presidente provinciale di FdI Stefano Molinari, che cederà il passo tra un paio d’anni proprio a Zauli – Questa squadra è composta da persone motivate e competenti, pronte a lavorare con la passione che ci contraddistingue per promuovere i valori del nostro partito e rappresentare al meglio gli interessi della comunità. Siamo consapevoli dell’importanza di sfide come Europee e Amministrative, e siamo determinati ad affrontarle insieme, da gruppo unito e capace di aggregare attorno a sé le migliori energie del territorio lariano”.

Dopo la prima riunione, che si è tenuta questa mattina, i componenti del direttivo, insieme ad amministratori e militanti di Fratelli d’Italia hanno commemorato i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati presso i Giardini “Martiri delle foibe istriane” di Albate.

Il direttivo è composto dai membri di diritto individuati dallo Statuto nazionale di Fratelli d’Italia, ovvero il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega a Innovazione e Transizione digitale Alessio Butti, il consigliere regionale Anna Dotti, i consiglieri provinciali Maria Grazia Sassi e Francesco Cavadini e il portavoce e coordinatore di Gioventù Nazionale Emanuele Marone, mentre Rossana Canzani è stata confermata nel ruolo di Segretario Amministrativo.

Molinari ha individuato 7 figure di spicco e di fiducia sul territorio, a completamento del direttivo che vede il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli come suo vice:

Edgardo Arosio

Enrico Avalli

Marika Brun

Alberto Di Turi

Fabio Ferretti

Massimo Galeazzi

Alessandro Nardone

Nomi a cui si aggiungono i 13 eletti al congresso provinciale:

Claudio Ghislanzoni

Valeriano Maspero

Antonio Tufano

Antonella Patera

Marco Cesana

Lorenzo Cantaluppi

Monica Colacicco

Nicolò Consiglio

Flavio Rubiero

Simone Gatto

Antonella Selva

Claudio Lavorgna

Fabio Santoianni

Scelti anche i due coordinatori cittadini:

Como: Sergio Zauli

Cantù: Christian Gabelli

Per quanto riguarda i dipartimenti tematici, i nomi sono i seguenti:

Organizzazione: Marco Cesana

Coordinamento Enti locali: Claudio Ghislanzoni

Adesioni Tesseramento e circoli: Alberto Di Turi

Iniziative editoriali: Alessandro Nardone

Comunicazione: Nicolò Macrì

Cultura e innovazione: Marcella Fent

Programma: Enrico Avalli

Elettorale: Massimo Galeazzi

Affari regionali e pubblica amministrazione: Valeriano Maspero

Agricoltura: Monica Colacicco

Ambiente ed energia: Franco Carrer

Commercio: Sergio Melluso

Statistiche e Analisi del voto: Daniele Pozzi

Consulta del dialogo interreligioso: Benedetta Pedraglio

Difensori del voto: Carmine Cerasuolo

Dipendenze e terzo settore: Maria Scordamaglia

Equità sociale e disabilità: Cristiano Berlanda

Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili: Amalia Sgamberulli

Imprese e mondi produttivi: Fabio Ferretti

Istruzione: Paola Conti

Legalità e sicurezza: Enzo Lucchese

Pensionati d’Italia: Francesco Calcaterra

Politiche Europee: Ottavio Francesco Mansi

Sanità: Carmine Paparesta

Sport: Elena Marzorati e Balzarotti Giuseppe

Trasporti: Andrea Catelli

Turismo: Francesco Cavadini

Tutela vittime violenza: Davide Alessandrino

Università: Beatrice Piazza

Assicurazioni: Bruno Bordoli

Casa, Grandi Infrastrutture e Lavori pubblici: Francesco Frigerio

Cultura rurale: Antonella Selva

Difesa: Giovanni Marcato

Economia e Finanza: Emilio Cornelio

Formazione: Stefano Salvioni

Giustizia: Alessandra Morandin

Immigrazione: Giuseppe Devotella

Lavoro e crisi aziendali: Palmiro Taddeo

Montagna e zone disagiate: Bruna Saltarel

Politiche della navigazione: Moris Bordoli

Politiche per il mezzogiorno: Claudio Lavorgna

Politiche Sociali: Marcella Schisano

Professioni: Andrea Benetton

Scienza e ricerca: Raffaele Marcantonio

Rapporti diplomatici: Elisa Valdè