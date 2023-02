VIDEO La gaffe di Majorino sulla Calabria fa infuriare Occhiuto: “Lascia la politica e vai a lavurà”

Clamorosa gaffe del candidato alla presidenza di Regione Lombardia per Pd e Movimento Cinque Stelle, Pierfrancesco Majorino. Ospite di Telelombardia, Majorino ha fatto un paragone tra Lombardia e Calabria, prendendo la regione del Sud come un esempio negativo.

“La Lombardia non è la Calabria: è una Regione con grandi potenzialità – ha detto il candidato del centrosinistra – un sacco di gente che si dà da fare e ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali e culturali”.

Parole che non sono andate proprio giù al presidente della Calabria, Roberto Occhiuto (Forza Italia) che per tutta risposta, in un video, è arrivato all’insulto: “Ma questo è proprio sc**o. Questo tale è candidato alla presidenza della Regione ma soprattutto è un cr***o – ha attaccato il presidente della Calabria – Majorino non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità e possibilità con persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto, anche il suo”. Infine, il passaggio conclusivo con tanto di dialetto lombardo: “Come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica e vai a lavurà».

Alla fine, lo stesso Majorino è tornato sull’episodio per “chiedere scusa per un’espressione che mi è uscita un po’ infelice”.

“È sembrato, e questo perché l’ho detta male io, che mi potessi riferire ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare e ai loro talenti – ha concluso Majorino – Credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare ancora di più per buone politiche di sviluppo, culturali e sulla sanità per tutti. Detto questo, ho sbagliato e chiedo scusa».